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Гендиректором «Седьмого канала» назначена Ания Байоразова
22 Июля 2022 11:39

Гендиректором «Седьмого канала» назначена Ания Байоразова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ания Байоразова назначена генеральным директором «Седьмого канала», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт канала.

Ания Байоразова в 2009 году окончила факультет журналистики КазНУ имени Аль-Фараби.

Имеет более 15 лет опыта в сфере СМИ и телевизионного производства. Трудовую деятельность начала на «31 канале», в период обучения в университете. Была редактором, сценаристом и ведущей информационно-развлекательных проектов.

С 2010 года по 2020 год работала корреспондентом информационной службы, диктором ТК «Хабар», ведущей различных телевизионных проектов на ТК «Еларна» и ТК «Алматы».

Работала советником председателя «Jas Otan», успешно провела организацию и PR-кампанию народной акции «Biz Birgemiz».

С 2020 работала в РГУ «СЦК» при Президенте РК, параллельно продолжая свою творческую деятельность на отечественных телеканалах.

В настоящее время получает степень MBA в Almaty Management University. Свободно владеет тремя языками. Воспитывает двоих детей.


Фото: tv7.kz
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