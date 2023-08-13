Гендиректора ТОО «АлматыЭлектроТранс» осудили на 5 лет за мошенничество

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Алматы оглашен приговор в отношении генерального директора ТОО «АлматыЭлектроТранс» Игенбердинова Б.К., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы.

Он признан виновным в хищении у предпринимателя 150 тыс. долларов США путем обмана, под предлогом выплаты долга по контракту о сервисном обслуживании пассажирского транспорта.

Игенбердинов Б.К. осужден к 5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор суда не вступил в законную силу.