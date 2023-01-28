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Гендиректора Сайрам-Угамского нацпарка подозревают в коррупции

28 Января 2023, 09:10
Гендиректора Сайрам-Угамского нацпарка подозревают в коррупции

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Их подозревают в краже чужого имущества, а также в даче и получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу Шымкента.

«Антикоррупционная служба Шымкента проводит досудебное расследование в отношении генерального директора РГП «Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, ряда его подчиненных, а также руководителя управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования Комитета по подозрению в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, дачи и получении взяток», - сказано в сообщении ведомства.

Должностные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Фото: gainfactchecker.org


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