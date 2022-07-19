19 Июля 2022 15:17
Гендиректора назначили на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением общего собрания участников генеральным директором ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» назначен Досмуратов Мурат Абиевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазМунайГаз».
Нового руководителя Атырауского НПЗ коллективу предприятия представил заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» по переработке нефти и нефтехимии Арман Кайрденов.
Напомним, п рокуратура города начала досудебное расследование в отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода по подозрению в установлении завышенной цены при переработке нефти.
Фото: kmg.kz
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