19 Июля 2022 15:17

Гендиректора назначили на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением общего собрания участников генеральным директором ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» назначен Досмуратов Мурат Абиевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазМунайГаз».

Нового руководителя Атырауского НПЗ коллективу предприятия представил заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» по переработке нефти и нефтехимии Арман Кайрденов.

Напомним, п рокуратура города начала досудебное расследование в отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода по подозрению в установлении завышенной цены при переработке нефти.





Фото: kmg.kz