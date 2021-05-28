Гендиректор ВОЗ высоко оценил вакцинацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил сотрудничество в противодействии пандемии коронавируса с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, передает МИА «Казинформ».

Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Особое внимание во время беседы было уделено процессу вакцинации против COVID-19.

Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил усилия Касым-Жомарта Токаева в деле противодействия пандемии.

«Два миллиона вакцинированных на сегодняшний день – весьма весомый показатель, многие страны до сих пор не достигли такого уровня. Ваши амбициозные цели вакцинировать 55% населения страны заслуживают уважения», – отметил глава ВОЗ.

Президент рассказал руководителю ВОЗ о предварительных результатах клинических испытаний казахстанской вакцины QazVac, уровень эффективности которой составил 96%. В настоящее время профильные органы приступили к процессу получения одобрения отечественной вакцины со стороны ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал разработку вакцины QazVac и заявил о готовности рассмотреть возможность ее включения в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.