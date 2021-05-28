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    15:57, 28 Май 2021 | GMT +6

    Гендиректор ВОЗ высоко оценил вакцинацию в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил сотрудничество в противодействии пандемии коронавируса с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, передает МИА «Казинформ».

    Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.

    Особое внимание во время беседы было уделено процессу вакцинации против COVID-19.

    Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил усилия Касым-Жомарта Токаева в деле противодействия пандемии.

    «Два миллиона вакцинированных на сегодняшний день – весьма весомый показатель, многие страны до сих пор не достигли такого уровня. Ваши амбициозные цели вакцинировать 55% населения страны заслуживают уважения», – отметил глава ВОЗ.

    Президент рассказал руководителю ВОЗ о предварительных результатах клинических испытаний казахстанской вакцины QazVac, уровень эффективности которой составил 96%. В настоящее время профильные органы приступили к процессу получения одобрения отечественной вакцины со стороны ВОЗ.

    Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал разработку вакцины QazVac и заявил о готовности рассмотреть возможность ее включения в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Казахстана Интеграция и партнерство
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