Гендиректор ВОЗ: Без коллективных действий не выбраться из «пандемического ада»

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Ситуация с COVID-19 ухудшается – уже четвертую неделю в пяти из шести регионов ВОЗ число случаев заражения растет. Об этом заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он призвал богатые страны не запасаться вакцинами для бустерных доз, а поделиться ими с бедняками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Больницы вновь переполнены

«Смертность, которая падала 10 недель подряд, опять на подъёме. Мы продолжаем получать сообщения из всех регионов мира о том, что больницы вновь загружены на полную мощность. Вариант вируса Delta стремительно распространяется по всему миру, вызывая новый всплеск случаев заболевания и смерти», – сказал Тедрос на брифинге в Женеве.

Delta выявлена в 104-х странах

Сейчас Delta выявлена в 104-х странах и скорей всего именно этот штамм, по словам главы ВОЗ, станет доминирующим во всем мире.

«Ситуация особенно тяжелая в странах с низким охватом вакцинацией. Delta и другие варианты с высокой степенью передачи вызывают там катастрофические волны заболевания, что приводит к большому числу госпитализаций и смертей», – подчеркнул глава ВОЗ. Он рассказал, что даже страны, которым ранее удалось предотвратить масштабную вспышку благодаря своим системам здравоохранения, сегодня оказались в эпицентре пандемии.

Генеральный директор ВОЗ признал, что с помощью лишь одних вакцин из кризиса не выйти, но именно они, по его словам, являются самым мощным из всех возможных средств борьбы с вирусом.

«Мир наблюдает в режиме реального времени за тем, как вирус COVID-19 продолжает меняться и становится все более заразным. Сегодня я хочу сказать, что мы переживаем обострение чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, которая в еще большей степени угрожает жизням, средствам к существованию и восстановлению мировой экономики», – заявил представитель ВОЗ.

По его словам, положение заметно хуже там, где очень мало вакцин, но пандемия не закончилась нигде. «Нынешняя коллективная стратегия напоминает мне пожарную команду, борющуюся с лесным пожаром. Полив водой в одном месте может уменьшить пламя только там, но пока огонь продолжает тлеть где-бы то ни было, искры в конечном итоге распространятся и снова превратятся в грозное пламя», – сказал Тедрос. Он предупредил, что без коллективного отпора этот «пандемический адский огонь» не погасить.

Неравномерное распределение вакцин

Генеральный директор ВОЗ напомнил о неравномерном и несправедливом распределении вакцин: некоторые страны и регионы заказывают миллионы бустерных доз, в то время как у других стран их не хватает для вакцинации медработников и наиболее уязвимых групп населения.

«Вместо того чтобы уделять приоритетное внимание поставкам вакцин в качестве бустеров в страны с относительно высоким охватом вакцинацией населения, Moderna и Pfizer могли бы сосредоточить свои усилия на поставках в систему COVAX», – сказал Тедрос.

AstraZeneca наращивает производство по всему миру

Глава ВОЗ призвал все фармацевтические компании поделиться своими лицензиями, ноу-хау и технологиями, рассказав, что AstraZeneca уже пошла на такой шаг – провела лицензирование своих вакцин по всему миру и расширила их производство. Он сообщил, что помимо Европы, Индии и Республики Корея, ВОЗ включила в свой список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях еще две производственные мощности в Японии и Австралии. Таким образом, с учетом лицензионного соглашения, число мест, где будут производить AstraZeneca, выросло до пяти.

«Нам нужно, чтобы этому примеру последовали и другие производители», – подчеркнул Тедрос напомнив, что тысячи людей по-прежнему умирают каждый день, а потому действовать необходимо быстро и не откладывать вакцинацию жителей бедных стран до 2023 и 2024 годов.

Коллега Тедроса эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что у ВОЗ «нет достаточного количества фактических данных, которые бы подтверждали целесообразность бустерных доз».

«Как и с другими вакцинами, эффективность вакцины от коронавируса со временем снижается. Но исследования показывают, что в целом вакцины обеспечивают достаточно высокий уровень защиты», – отметила Линдстранд. Она добавила, что сейчас надо, прежде всего, вакцинировать большее число людей по первому кругу, а не скупать вакцины для дополнительной защиты уже вакцинированных.

Ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан считает, что приступать к бустерным дозам – повторному кругу вакцинирования, призванному усилить защиту, можно будет не раньше, чем через год или два.