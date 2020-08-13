Гендиректор УзА поздравил МИА «Казинформ» с 100-й годовщиной

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ИА «УзА» Абдусаид Кучимов поздравил Международное информационное агентство «Казинформ» со 100-летием, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Позвольте от имени коллектива Национального информационного агентства Узбекистана УзА и всего узбекского народа поздравить трудовой коллектив Международного информационного агентства «Казинформ» со знаменательной датой – 100-й годовщиной.

На сегодняшний день Международное информационное агентство «Казинформ» имеет свое достойное место в информационном пространстве не только региона и всего СНГ, но и всего мира», - отметил Абдусаид Кучимов.

Национальное информационное агентство Узбекистана УзА на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с МИА «Казинформ». На основе этого партнерства УзА регулярно доводит до народа Узбекистана необходимую информацию о преобразованиях, осуществляемых в Казахстане, резюмировал он.

«В этом контексте хотел бы отметить, что в последние годы благодаря инициативам и твердой политической воле президентов Узбекистана и Казахстана дружественные и братские отношения между нашими странами поднялись на совершенно новый уровень. При этом расширяется и сотрудничество в информационной сфере.

К примеру, в связи с объявлением 2019 года в Узбекистане Годом Казахстана на сайте УзА была запущена версия на казахском языке, новости Международного информационного агентства «Казинформ» публикуются и на узбекском языке. Это, несомненно, радует нас всех», - подчеркнул он.

100 лет – срок немалый. Особого признания, выразил мнение Абдусаид Кучимов, заслуживает тот факт, что в нынешний век информации, основанный на жесткой конкуренции, МИА «Казинформ» демонстрирует оперативность в освещении самых актуальных новостей республиканского, регионального и международного масштабов, а также свою твердую позицию.

«Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех вас со славным юбилеем. Желаю вам огромных успехов в вашей почетной работе на пути служения народу, внесения вклада в развитие наших стран, дальнейшего укрепления братских уз между нашими народами! С праздником!», - заключил гендиректор ИА «УзА».