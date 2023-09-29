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    09:04, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гендиректор РГП «Фитосанитария» в Алматы подозревается в злоупотреблении полномочиями

    злоупотребление полномочиями

    Гендиректор РГП на ПХВ «Фитосанитария» МСХ РК подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Антикоррупционной службой по г. Алматы проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП на ПХВ «Фитосанитария» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

    Должностное лицо вопреки установленному запрету учредил и руководил организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью и безвозмездно с июня 2022 года по настоящее время предоставлял помещение Алматинского областного филиала РГП на ПХВ «Фитосанитария».

    Ущерб от действий подозреваемого государству составил 7,4 млн тенге. Досудебное расследование продолжается.

    Иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Коррупция Минсельхоз Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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