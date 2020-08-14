Гендиректор МОНЦАМЭ поздравила коллектив МИА «Казинформ» со 100-летним юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гендиректор МОНЦАМЭ Ганчимэг Бадамдорж поздравила коллектив МИА «Казинформ» со 100-летним юбилеем.

«От имени информационного агентства МОНЦАМЭ и от себя лично сердечно поздравляю руководство и коллектив информационного агентства «Казинформ» со 100-летием со дня основания.

С момента своего основания в 1920 году Казинформ занял весьма уважаемое положение в системе СМИ Республики Казахстан. Казинформ успешно освещает широкий круг вопросов от политики, бизнеса до культуры, спорта и других, обеспечивая аудиторию как внутри, так и за пределами Республики Казахстан», - говорится в тексте поздравления генерального директора МОНЦАМЭ.

«Для МОНЦАМЭ большая честь иметь надежное партнерство с Казинформом, - подчеркнул Ганчимэг Бадамдорж. - Мы с гордостью можем сказать, что наше партнерство вносит достойный вклад в развитие традиционной дружбы и всестороннего партнерства между нашими странами. Смотря на наше плодотворное сотрудничество, народы Казахстана и Монголии могут лучше понимать друг друга. Желаю Казинформу больших достижений, новых и больших успехов в выполнении благородных миссий руководства престижным Международным информационным агентством «Казинформ».