Гендиректор корпоративного фонда социального развития СПК «Павлодар» осужден за взятку

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Павлодарской области окончено следствие в отношении генерального директора корпоративного фонда социального развития АО «НК «СПК «Павлодар» (100% доли участия акимата области) по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Агентства по противодействию коррупции в Telegram.

Дюсембаев Б.К. подозревался в получении взятки в сумме 500 тыс.тенге из ранее оговоренных 1 млн.тенге от предпринимателей, за заключение договора об оказании услуг по оценке незавершенного социального объекта.

10 декабря т.г. приговором суда №2 г.Павлодар Дюсембаев Б.К. признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн.тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.