Гендиректор FIDE объяснил выбор Алматы для проведения шахматного турнира среди топовых вузов мира

В августе текущего года в Алматы состоится финал командного Чемпионата мира по шахматам среди университетов под эгидой FIDE. Генеральный директор Международной шахматной федерации Эмиль Сутовский рассказал, в чем особенность турнира и почему местом его проведения был выбран именно Казахстан, передает Kazinform.

По словам Сутовского, мероприятие призвано стать полноценной перезагрузкой студенческого формата в мировых шахматах. За звание чемпиона сразятся сборные таких престижных вузов, как Кембридж, Гарвард, Оксфорд, Пекинский университет и другие. Всего будет 16 команд.

Как отметили в Казахстанской федерации шахмат, Казахстан в финале представят студенты Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского национального университета спорта и еще одного вуза, который станет известен позднее.

Выбор Алматы в качестве места проведения турнира обусловлен, по словам Сутовского, стратегическим сотрудничеством между FIDE и КФШ, и подтверждением прогресса, которого достиг Казахстан в развитии шахмат.

По его словам, у Казахстана сейчас одна из сильнейших детско-юношеских сборных мира и серьезные университетские команды. Кроме того, у республики есть амбиции строить шахматы как единую экосистему, где фундаментом служат именно массовые, молодежные шахматы.

В свою очередь, FIDE тоже стремится развивать игру равномерно — по всем географическим зонам мира.

— Добавьте сюда школьные шахматы и образовательные программы, где FIDE и КФШ действуют сообща. Причем эта работа давно вышла за границы Казахстана, речь идет о целом макрорегионе, включая Пакистан, Непал, Камбоджу и ряд других стран, — пояснил гендиректор FIDE.

Напомним, что организации совместно провели матч за мировую шахматную корону в 2023 году, командный чемпионат мира по рапиду и блицу в 2024-м, чемпионат мира среди кадетов и Олимпиаду для людей с особыми потребностями в 2025-м. Все эти турниры состоялись на территории Казахстана.

Напомним, что ранее рекордное число медалей завоевали шахматисты Казахстана на ЧМ среди юниоров.