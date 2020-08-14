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Гендиректор БЕЛТА:  100-летие Казинформа – это опыт, традиции и знания

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Августа 2020, 18:00
Гендиректор БЕЛТА:  100-летие Казинформа – это опыт, традиции и знания

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА) Ирина Акулович поздравил коллектив МИА «Казинформ» со 100-летием.

«C праздником! Со столетним юбилеем вас поздравляет Белорусское телеграфное агентство.

100 лет — это опыт, 100 лет — это традиции, 100 лет — это знания, 100 лет — это коллектив. Это черно-белая фотография, на которую смотришь с замиранием сердца, это яркие, сочные кадры современного Казахстана, которым, я уверена, вы все гордитесь.

Я пишу вам это поздравление из Минска, который сейчас проходит достаточно сложный этап своей истории, потому что мы отстаиваем независимость своей страны. В такие дни особенно остро ощущаешь важность журналистского слова, ответственность за то слово, которое ты несешь людям.

Я хочу пожелать вам, чтобы Казинформ продолжал формировать новостную повестку дня в своей стране, хочу пожелать вам добра, улыбок, здоровья и, конечно же, побольше хороших, ярких новостей в ленту.

Со столетним юбилеем, Казинформ!» - говорится в тексте поздравления.


Фото: www.dompressy.by

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