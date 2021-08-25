Гендира отеля Rixos оштрафовали за массовое мероприятие в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы генерального директора Rixos оштрафовали за инцидент с собранием представителей еврейской общины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга в РСК Алматы один из журналистов задал вопрос главному санитарному врачу города о наложенном штрафе на менеджеров отеля Rixos за массовое мероприятие. Известно, что штраф тогда был наложен не на руководство отеля.

«В то время генеральный директор отеля находился в отпуске. После его возвращения был составлен протокол», - ответил Жандарек Бекшин.

Гендиректора оштрафовали на 230 МРП (638 940 тенге).

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где большое количество людей в черных костюмах фотографируются перед отелем Rixos. После этого администрацию отеля Rixos в Алматы оштрафовали за массовое мероприятие.