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Гендира отеля Rixos оштрафовали за  массовое мероприятие в Алматы

25 Августа 2021 19:49
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Гендира отеля Rixos оштрафовали за  массовое мероприятие в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы генерального директора Rixos оштрафовали за инцидент с собранием представителей еврейской общины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе онлайн-брифинга в РСК Алматы один из журналистов задал вопрос главному санитарному врачу города о наложенном штрафе на менеджеров отеля Rixos за массовое мероприятие. Известно, что штраф тогда был наложен не на руководство отеля.

«В то время генеральный директор отеля находился в отпуске. После его возвращения был составлен протокол», - ответил Жандарек Бекшин.

Гендиректора оштрафовали на 230 МРП (638 940 тенге).

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где большое количество людей в черных костюмах фотографируются перед отелем Rixos. После этого администрацию отеля Rixos в Алматы оштрафовали за массовое мероприятие.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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