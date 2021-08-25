Гендира отеля Rixos оштрафовали за массовое мероприятие в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы генерального директора Rixos оштрафовали за инцидент с собранием представителей еврейской общины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе онлайн-брифинга в РСК Алматы один из журналистов задал вопрос главному санитарному врачу города о наложенном штрафе на менеджеров отеля Rixos за массовое мероприятие. Известно, что штраф тогда был наложен не на руководство отеля.
«В то время генеральный директор отеля находился в отпуске. После его возвращения был составлен протокол», - ответил Жандарек Бекшин.
Гендиректора оштрафовали на 230 МРП (638 940 тенге).
Напомним, ранее в Сети появилось видео, где большое количество людей в черных костюмах фотографируются перед отелем Rixos. После этого администрацию отеля Rixos в Алматы оштрафовали за массовое мероприятие.
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