Гендерное равенство должно выйти за рамки социальных областей политики 

Специалист по гендерным вопросам Программы развития ООН в Казахстане Гаухар Нурша подчеркнула важность достижения гендерного равенства на научно-практической международной конференции, посвященной теме социального развития общества и социального предпринимательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Необходимо системное научно-методическое сопровождение формирования государственной политики, оценки гендерного воздействия и государственного бюджетирования, не ограничиваясь только социальными областями политики. Гендерная дезинформация и стереотипы массово распространяются через СМИ. 54,3% казахстанцев считают, что STEM-специальности не подходят девушкам, — отметила Гаухар Нурша во время выступления на конференции.

Организаторами конференции выступили «Фонд социального развития» NU (SDFNU) и Исследовательский центр предпринимательства NU (NURCE). В ходе мероприятия также обсудили успешные социальные предпринимательские проекты из Казахстана и инновационные подходы к решению социальных проблем.

Фото: пресс-служба Назарбаев Университета

Основатель социального стартапа общественный фонд Ozim Platform Асем Тажиева рассказала, как создала мобильное приложение для родителей детей с особыми потребностями «Ozim Platform».

Фото: пресс-служба Назарбаев Университета

— Мы выиграли конкурс социальных проектов в университете и сумели реализовать проект в 2021 году. Ранее в регионах не было доступа к достоверным источникам информации о детях с особенными потребностями. Мы проанализировали и исследовали запросы родителей детей с особыми потребностями и создали специальное мобильное приложение. Им могут пользоваться родители, специалисты и педагоги. С помощью приложения пользователи могут ознакомиться с видео-контентом со специалистами в разных направлениях. Ozim Platform имеет международный статус по инициативе ЮНИСЕФ ООН, — добавила Асем Тажиева.

В панельных сессиях участвовали представители министерства культуры и информации Казахстана, а также специалисты из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

NURCE — это исследовательский центр на базе Высшей школы бизнеса NU, занимающийся исследованиями в сфере предпринимательства.

SDFNU — это некоммерческая организация, созданная для поддержки социальных инноваций. С их помощью с 2020 года реализовано более 50 социальных проектов, благополучателями которых являются более 50 тысяч человек.