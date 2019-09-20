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вчера 14:31
Гендерное бюджетирование будет внедряться в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет внедряться гендерное бюджетирование. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК под председательством Гульшары Абдыкаликовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня на повестке дня следующие вопросы. Первый вопрос – об итогах изучения опыта внедрения гендерного бюджетирования в странах с аналогичной системой государственного и бюджетного планирования при разработке проекта плана внедрения гендерного бюджетирования в действующую систему государственного и бюджетного планирования. Второй вопрос – об активизации деятельности Совета деловых женщин Национальной палаты предпринимателей по вовлечению самозанятых сельских женщин в предпринимательскую деятельность, обеспечению доступности микрокредитования и формированию логистических цепочек добавленной стоимости. Третий вопрос – о ходе реализации плана мероприятий на 2017-2019 годы по реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года и пилотного проекта «Казахстан без насилия в семье» в городе Шымкенте. Четвертый вопрос – обобщение опыта продвижения семейных ценностей в тюркоязычных странах», – сказала председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Г. Абдыкаликова.
Она также отметила, что женщины Казахстана, занимающие лидирующие позиции во многих секторах экономики, прежде всего в малом и среднем бизнесе, уже приступили к решению задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.
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