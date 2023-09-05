Гендер-пати закончилась крушением самолета в Мексике

СИНАЛОА. КАЗИНФОРМ - Небольшой самолет потерпел крушение в мексиканском штате Синалоа во время проведения вечеринки по объявлению пола ребенка или так называемой гендер-пати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

Семейная пара праздновала беременность со своими родными и друзьями. По задумке организаторов, над их головами должен был пролететь самолет, который бы выпустил облако дыма розового или голубого цвета.

Как только самолет приблизился к будущим родителям, которые стояли рядом с надписью «Oh, baby!», он выпустил облако дыма розового цвета, показав, что у пары будет девочка.

Присутствующие начали кричать от радости, но в этот момент самолет начал терять высоту, накренился в бок, а одно крыло сломалось прямо в воздухе. Пролетев над пальмами, самолет рухнул на землю.

Пара продолжала обниматься, а члены семьи их поздравляли, прежде чем все осознали, что произошла трагедия.

32-летний пилот был единственным человеком в самолете, сообщают местные СМИ. После крушения его нашли лежащим под обломками. По данным Aviation Safety Network, его доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался.

Ролики с моментом крушения самолета стали вирусными в социальных сетях.