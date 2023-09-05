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    22:03, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гендер-пати закончилась крушением самолета в Мексике

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    Кадр из видео
    СИНАЛОА. КАЗИНФОРМ - Небольшой самолет потерпел крушение в мексиканском штате Синалоа во время проведения вечеринки по объявлению пола ребенка или так называемой гендер-пати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

    Семейная пара праздновала беременность со своими родными и друзьями. По задумке организаторов, над их головами должен был пролететь самолет, который бы выпустил облако дыма розового или голубого цвета.

    Как только самолет приблизился к будущим родителям, которые стояли рядом с надписью «Oh, baby!», он выпустил облако дыма розового цвета, показав, что у пары будет девочка.

    Присутствующие начали кричать от радости, но в этот момент самолет начал терять высоту, накренился в бок, а одно крыло сломалось прямо в воздухе. Пролетев над пальмами, самолет рухнул на землю.

    Пара продолжала обниматься, а члены семьи их поздравляли, прежде чем все осознали, что произошла трагедия.

    32-летний пилот был единственным человеком в самолете, сообщают местные СМИ. После крушения его нашли лежащим под обломками. По данным Aviation Safety Network, его доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался.

    Ролики с моментом крушения самолета стали вирусными в социальных сетях.


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