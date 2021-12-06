Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время игр в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Оно продлится с семи дней до начала Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и до семи дней после окончания Паралимпийских игр 13 марта.

Перемирие призывает «все государства-члены сотрудничать с Международным олимпийским комитетом (МОК) в их усилиях по использованию спорта в качестве инструмента для продвижения мира, диалога и примирения в зонах конфликтов во время и после Игр».

МОК Томас Бах был доволен принятием резолюции.

«Мы очень приветствуем огромную поддержку Игр со стороны всех государств-членов ООН. Это большое признание миссии Игр - объединить лучших спортсменов мира в мирном соревновании», - сказал Бах.

Идея олимпийского перемирия возникла много веков назад, когда древние греки установили перемирие, чтобы позволить участие спортсменов и зрителей из всех греческих городов-государств, которые находились в постоянном конфликте друг с другом.

Соавторами резолюции выступили 173 из 193 государств-членов ООН.