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Генассамблея ООН объявила Приаралье зоной экологических инноваций

19 Мая 2021 08:37
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Генассамблея ООН объявила Приаралье зоной экологических инноваций

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Генеральной Ассамблее ООН единогласно одобрили резолюцию, объявляющую регион Приаралья «зоной экологических инноваций и технологий». Инициатива принадлежит Узбекистану, а соавторами резолюции выступили свыше 50 государств, включая Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россию, Таджикистан и Туркменистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

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Выступая в сентябре прошлого года в ООН, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев напомнил о том, что в результате высыхания Аральского моря, зона Приаралья стала «эпицентром экологической катастрофы». Он предложил сообща решать эту проблему, в том числе путем «формирования нового ландшафта, лесных массивов и почвенного покрова на площади в 2 миллиона гектаров».

Арал — некогда четвертое по размеру закрытое море, сейчас почти высох и превратился в небольшой водоем. Исчезли ценные породы промысловых рыб, а также дикие животные, обитавшие в регионе, – туранский тигр, гепард, лебеди, фламинго, белая цапля.

На обнажившейся части Арала появились солевые пустыни площадью более 5,5 млн гектаров, где бушуют пыльные бури, разнося в атмосферу на многие тысячи километров тонны пыли и ядовитых солей, уничтожая растительность. Экологическая катастрофа отразилась на жизни и здоровье миллионов людей: врачи отмечают рост заболеваемости рака гортани и пищевода, а также респираторных, глазных и других болезней. Само Аральское море уже никогда не станет прежним, но местным жителям требуется защита и помощь.

В принятой сегодня резолюции Генеральная Ассамблея заявила о поддержке региональных мероприятий и инициатив, направленных на улучшение экологической, социальной, экономической и демографической ситуации в регионе Приаралья.


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#ООН   #Экология  
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