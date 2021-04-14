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    14:52, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Гемодиализный центр появится в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 163 человека нуждаются в получении заместительной почечной терапии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении здравоохранения инициировали проект открытия гемодиализного центра в Петропавловске. Реализовать его планируют с помощью механизма государственно-частного партнерства. Сумма инвестиций составляет 300 млн тенге, срок – 10 лет. Реализовать проект рассчитывают уже в этом году.

    «Потенциальный частный партнер в рамках участия государства в проекте запрашивает право пользования государственной собственностью на весь период реализации проекта. В частности, помещения в организации здравоохранения для дальнейшей модернизации и оснащения диализными аппаратами в количестве не менее 6 штук. Дополнительно центр гемодиализа должен быть открыт на базе помещения потенциального частного партнера, находящегося на правах собственности или на правах долгосрочной аренды, с оснащением диализными аппаратами в количестве не менее 15 штук», - говорится в извещении управления.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Инвестпроекты
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