Гемодиализный центр появится в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 163 человека нуждаются в получении заместительной почечной терапии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении здравоохранения инициировали проект открытия гемодиализного центра в Петропавловске. Реализовать его планируют с помощью механизма государственно-частного партнерства. Сумма инвестиций составляет 300 млн тенге, срок – 10 лет. Реализовать проект рассчитывают уже в этом году.

«Потенциальный частный партнер в рамках участия государства в проекте запрашивает право пользования государственной собственностью на весь период реализации проекта. В частности, помещения в организации здравоохранения для дальнейшей модернизации и оснащения диализными аппаратами в количестве не менее 6 штук. Дополнительно центр гемодиализа должен быть открыт на базе помещения потенциального частного партнера, находящегося на правах собственности или на правах долгосрочной аренды, с оснащением диализными аппаратами в количестве не менее 15 штук», - говорится в извещении управления.