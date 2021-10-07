РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:38, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Гемодиализный центр открыли в Каркаралинске

    None
    None
    КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В Каркаралинске расширился спектр медицинской помощи. Здесь заработал центр гемодиализа, созданный на основе государственно-частного партнёрства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теперь пациентам с хроническими заболеваниями почек не надо ездить на процедуру в областной центр или другие города.

    Центр оснащён современным оборудованием. Его мощность позволяет принимать до 10 человек в день. А в районе на учёте состоят пять пациентов с болезнью почек, нуждающихся в гемодиализе.

    «Муж болеет уже несколько лет. С прошлого года ему назначили гемодиализ. Приходилось постоянно ездить в Караганду. Это накладно. Открытие такого центра в Каркаралинске – это большая радость для всех, кто нуждается в постоянном лечении», - сказала жительница города Каламкас Толеуханова.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!