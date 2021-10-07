Гемодиализный центр открыли в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В Каркаралинске расширился спектр медицинской помощи. Здесь заработал центр гемодиализа, созданный на основе государственно-частного партнёрства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь пациентам с хроническими заболеваниями почек не надо ездить на процедуру в областной центр или другие города.

Центр оснащён современным оборудованием. Его мощность позволяет принимать до 10 человек в день. А в районе на учёте состоят пять пациентов с болезнью почек, нуждающихся в гемодиализе.

«Муж болеет уже несколько лет. С прошлого года ему назначили гемодиализ. Приходилось постоянно ездить в Караганду. Это накладно. Открытие такого центра в Каркаралинске – это большая радость для всех, кто нуждается в постоянном лечении», - сказала жительница города Каламкас Толеуханова.