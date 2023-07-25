Где жить студентам: Миннауки РК решает проблему нехватки мест в общежитиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования решают проблему нехватки мест в общежитиях. Уже введены в эксплуатацию 4 общежития на 1500 мест. Еще три общежития на 495 мест готовы на 90%, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Дефицит составляет порядка 70 тысяч мест, из них 50% - в крупных городах: Алматы, Шымкент, Астана. В рамках визита в город Алматы руководство Министерства посетило проектный офис, было поручено активизировать работу с инвесторами. Опыт города Алматы будет распространен на города Астана и Шымкент. Министерством науки и высшего образования совместно с акиматами СКО, Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской областей, ВКО и области Жетысу, городов Астана, Алматы и Шымкент принята дорожная карта по вводу общежитий в 2023 году», - говорится в ответе Министерства на запрос МИА «Казинформ».

В текущем году определен перечень из 37 общежитий на 10 949 мест. За счет частных инвестиций будут построены 30 общежитий на 9 231 место, за счет средств малого бизнеса - 6 общежитий на 1 218 мест, за счет спонсорских средств - одно общежитие на 500 мест.

Из 37 общежитий на 10 949 мест запланирован ввод 26 общежитий на 8 837 мест для студентов вузов, 11 общежитий на 2 112 мест - для студентов колледжей.

На 3 июля текущего года по ходу строительства/реконструкции объектов для студентов вузов сложилась следующая ситуация. Введено 4 общежития на 1500 мест (НАО «Медицинский университет Караганды» - 400 мест, ИП «Идрисов» в Астане (для Медицинского университета «Астана») – 100 мест, Каспийский университет технологии и инжиниринга им. Есенова в Мангистауской области – 500 мест (в процессе получения акта ввода), ТОО «INTER PRESS BK» (для ЮКГПУ, город Шымкент) – 500 мест.

Также 3 общежития на 495 мест имеют готовность свыше 90%. 8 общежитий на 2 395 мест имеют готовность свыше 80%. 1 общежитие на 375 мест имеет готовность свыше 70%, 3 общежития на 1 026 мест имеют готовность свыше 60%. 3 общежития на 750 мест имеют готовность свыше 50%. 1 общежитие на 980 мест имеет готовность свыше 40%. 3 общежития на 1 316 мест имеют готовность свыше 20%.