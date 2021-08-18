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Где заражаются коронавирусом жители СКО

18 Августа 2021 18:45
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Где заражаются коронавирусом жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 4 по 17 августа зарегистрировали 2 224 случая инфицирования коронавирусом. Рост – в 1,2 раза. Об этом сообщил на заседании акимата главный санитарный врач области Асет Жуматаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам А. Жуматаева, за весь июнь в регионе зарегистрировали 503 случая коронавируса, за июль – 2 601. Наибольший рост заболеваемости наблюдается в Мамлютском районе, районе имени Г. Мусрепова, Уалихановском, Айыртауском, Кызылжарском и Тимирязевском районах и городе Петропавловске.

«В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в августе заражение предположительно произошло в 52% случаев при посещении объектов торговли, в 24% - дома или на работе, в 15% - в общественном транспорте, в ряде случаев при посещении почты, банка и ЦОНов, на массовых и семейных мероприятиях, в кафе и ресторанах, при посещении спортивных объектов, детского сада, медучреждений, бань и саун», - проинформировал А. Жуматаев.

Коронавирус выявляют у североказахстанцев всех возрастных категорий. За последние две недели наибольшее число инфицированных в возрасте 60 лет и старше, в возрастной категории 50-59 лет и 40-49 лет. Среди детей в возрасте до 14 лет - 237 случаев заражения.



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#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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