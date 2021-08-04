Где заражаются коронавирусом жители Нур-Султана, рассказала главный санврач города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова назвала основные места заражения жителей коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 19 дней в сутки регистрируется свыше 1,5 тысячи заболеваний. На сегодня основными местами заражения остаются рынки, торговые дома, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, трудовые коллективы и места массового скопления в парках и зонах отдыха», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

«Так, заражение на рынках увеличилось с 7% до 15%, на объектах торговли – с 19% до 24%, в офисах – с 13% до 28%, в парках и зонах отдыха – с 15% до 18%, а также с 0,8% до 7% - в больные не отрицали участие в проведении и участии в массовых мероприятиях – свадьбы и так далее. 8% больных постоянно пользуются общественным транспортом», - добавила санврач.

Ранее С. Бейсенова назвала эпидемиологическую ситуацию в городе неблагополучной и объяснила, почему Нур-Султан находился в «темно-красной зоне». По ее словам, в последние 13 дней, с учетом загруженности инфекционных стационаров выше 70% и показателя заполняемости коек на 100 тысяч населения выше 200, Нур-Султан находился в темно-красной зоне. Со вчерашнего дня загруженность инфекционных стационаров составила 69%, и столица вновь перешла в «красную зону».