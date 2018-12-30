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Где запустят новогодний фейерверк в Астане

30 Декабря 2018 14:43 96
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Где запустят новогодний фейерверк в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь в Астане пройдут концерты с участием артистов казахстанской эстрады, а равно полночь в трех районах столицы прогремит праздничный фейерверк, передает официальный сайт акимата.

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31 декабря основными местами массовых гуляний в столице станут ледовый городок возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» и городская площадь перед зданием столичного акимата. С 21:00 до 03:00 утра здесь будут проходить развлекательные программы и концерт, на котором выступят Али Окапов, Дос, Братья Жугунусовы, Ринат Мальцагов, Ziruza, The Limba, группа «Диарт», «Килиманджаро» и многие другие.

Праздничный фейерверк в честь наступления 2019 года будет запущен ровно в полночь на территории за ТРЦ «Хан Шатыр», на набережной реки Есиль и на пересечении улицы Пушкина и проспекта Абылай хана.

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Ключевые слова: Культура,
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