-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:00 134
-
-
-
12:17 152
-
-
-
-
-
-
10:46 301
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:31 257
-
-
-
вчера 22:35 345
-
-
-
вчера 21:41 356
-
-
вчера 21:05 488
-
-
-
вчера 20:01 351
Где запустят новогодний фейерверк в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь в Астане пройдут концерты с участием артистов казахстанской эстрады, а равно полночь в трех районах столицы прогремит праздничный фейерверк, передает официальный сайт акимата.
31 декабря основными местами массовых гуляний в столице станут ледовый городок возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» и городская площадь перед зданием столичного акимата. С 21:00 до 03:00 утра здесь будут проходить развлекательные программы и концерт, на котором выступят Али Окапов, Дос, Братья Жугунусовы, Ринат Мальцагов, Ziruza, The Limba, группа «Диарт», «Килиманджаро» и многие другие.
Праздничный фейерверк в честь наступления 2019 года будет запущен ровно в полночь на территории за ТРЦ «Хан Шатыр», на набережной реки Есиль и на пересечении улицы Пушкина и проспекта Абылай хана.
- Димаш Кудайберген вошел в список 100 самых красивых лиц 2018 года
- 80-летие писателя-модерниста Аскара Сулейменова отметили в Алматы
- Никто не живет на одну зарплату - Арыстанбек Мухамедиулы о подработке артистов театров
- Зарубежных артистов приглашаем только за счет спонсоров - министр культуры
- Арыстанбек Мухамедиулы об успехе Самал Еслямовой: Сам не верил
- Девочка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы удостоилась высшей награды Монголии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана