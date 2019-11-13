Где запретят вырубать деревья в Алматы: разработан проект по озеленению города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание, на котором был рассмотрен проект мастер-плана озеленения города, предусматривающий посадку миллиона деревьев в ближайшие три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С целью разработки мастер-плана были проведены исследования и изучение ситуации с зелеными насаждениями. К этой работе были привлечены профильные специалисты, которые установили, что сегодня площадь зеленых насаждений общего пользования составляет всего 894 га — 4.8 м² на человека. Тогда как в 70-80-е годы этот показатель достигал 10 м².

Снижение объясняется ростом как территории города, так и численности населения. При этом за последние три года было высажено около 134 тысяч зеленых насаждений. В этом году будет высажено порядка 140 тысяч насаждений.

По расчетным данным, эффект от высадки миллиона деревьев и кустарников будет весьма ощутимым. Так, будет произведено 118 млн кг кислорода, площадь озеленения города вырастет до 5000 м², на 40% снизится уровень шума вдоль дорог, на 75% снизится уровень пыли в радиусе 1 км от озелененной территории.

Вместе с тем вырастет уровень благоустройства города, появятся новые рекреационные зоны, скверы и парки. Это положительно скажется на психологическом климате и создаст комфортные условия для жизнедеятельности горожан.

«Вся работа по озеленению города должна вестись в едином русле, не должно быть стихийной посадки или обрезки деревьев. Для этого мы разрабатываем мастер-план», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

На совещании также было отмечено, что на вырубку деревьев, закрывающих фасады магазинов, салонов и прочих объектов предпринимательства, будет введен запрет. Также будет ужесточен контроль за компенсационной посадкой и увеличено количество высаживаемых деревьев взамен вырубаемых.

Аким Алматы дал ряд поручений по доработке мастер-плана. В целом, необходимо уточнить содержательную часть и предусмотреть конкретные меры реализации. В том числе мощность питомников, единые подходы и правила по посадке и уходу за зелеными насаждениями.