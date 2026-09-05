Где в Казахстане дешевле продукты: обзор цен от Астаны до Шымкента

Сколько сегодня стоит собрать привычную продуктовую корзину в разных регионах Казахстана? Корреспондент агентства Kazinform сравнил цены на основные продукты в областях страны, и выяснил, где дешевле овощи, фрукты, мясо и птица.

Важно отметить, что стоимость продуктов может меняться в зависимости от сезона, поставок и места продажи, поэтому приведенные в обзоре цены — это актуальный срез на начало августа 2026 года.

Разбираемся, в каких регионах одни и те же продукты стоят дешевле, а где цены заметно выше.

Овощи: разброс цен особенно заметен

Начнем с продуктов, которые составляют основу практически любой продуктовой корзины — овощей. И здесь разница между регионами заметна уже с первых позиций.

К примеру, картофель дешевле всего среди представленных данных можно найти в Павлодаре — от 135 теңге за килограмм. Для сравнения, в Актобе его стоимость начинается от 273 теңге, в Талдыкоргане — от 250, а в Атырау цена доходит до 360 теңге.

При этом в других регионах картина выглядит иначе. В Туркестане картофель продают по 200–240 теңге, в Кызылорде — по 195–210, в Караганде — по 185–250, а в Уральске — по 180–300 теңге. То есть даже внутри одной категории разброс получается довольно существенным.

С огурцами ситуация еще нагляднее. В Талдыкоргане их стоимость составляет 150–250 теңге, в Туркестане — 250–280, а в Шымкенте — 235–270 теңге. В то же время в Усть-Каменогорске цена достигает 800–1000 теңге, в Семее — 600–900, а в Жезказгане — 500–800 теңге.

Получается интересная картина: в южных регионах по ряду овощей цены заметно ниже, однако единого правила для всей продуктовой корзины нет.

Это хорошо видно и на помидорах. В Талдыкоргане их можно найти по 250–800 теңге, в Туркестане — по 400–420, в Уральске — по 350–700, в Павлодаре — по 400–700. В Актобе стоимость составляет около 605 теңге, а в Усть-Каменогорске — 600–1300 теңге.

Коллаж: Kazinform/ИИ

Не менее заметная разница наблюдается по луку и моркови. Самый доступный лук среди представленных данных — в Талдыкоргане: от 90 теңге. В Туркестане он стоит около 150 теңге, в Кызылорде — 164–200, тогда как в Костанае — 285 теңге.

С морковью разброс также ощутимый: в Астане — 166 теңге, в Павлодаре — 190–210, в Кызылорде — 200–250, а в Шымкенте цена доходит до 460 теңге.

Отдельно стоит отметить капусту. В Шымкенте ее стоимость начинается примерно от 150 теңге, в Уральске — от 150, в Туркестане — около 200. В то же время в Жезказгане и Караганде диапазон доходит до 600 теңге.

Если смотреть именно на овощи, наиболее доступные цены по отдельным позициям чаще встречаются в южных и некоторых северных регионах. Но при переходе от одного продукта к другому лидеры меняются — универсального города с самыми низкими ценами на все сразу в представленной выборке нет.

Фрукты: здесь разница еще ощутимее

Теперь перейдем к фруктам. Наиболее показательный пример — яблоки. В Алматы цена начинается примерно от 350 теңге за килограмм. В Талдыкоргане яблоки стоят 400–900 теңге, в Жезказгане и Караганде — 450–950. В Туркестане стоимость составляет 600–650 теңге, в Павлодаре — 600–1300, а в Семее — 700–1500 теңге.

Самый высокий верхний предел среди указанных цен приходится на Усть-Каменогорск — там яблоки продаются по 900–1600 теңге.

При этом в Астане разброс составляет 425–825 теңге, то есть столица по яблокам находится скорее в среднем диапазоне представленной выборки.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Мясо: дешевого лидера определить сложнее

С мясом сравнение требует большей осторожности. В разных регионах указаны разные виды и части продукции, поэтому напрямую сопоставлять каждую цифру между собой не всегда корректно.

Тем не менее общий разброс виден. Говядина в Костанае стоит 3100–4200 теңге, в Кызылорде — около 3200, в Уральске — 3200–4500, а в Туркестане — около 3800 теңге.

В Талдыкоргане цена составляет 3800–4200 теңге, в Павлодаре — 4000–4500, в Атырау — от 4000. В Жамбылской области мякоть говядины продают по 4500–5200 теңге.

В Шымкенте диапазон по говядине достигает 3500–5700 теңге. Поэтому именно здесь верхняя граница среди приведенных данных оказывается наиболее высокой.

Но важно учитывать: где-то речь идет о говядине в целом, где-то — о мякоти, грудинке или другой части туши. Поэтому эти цифры скорее показывают общий ценовой диапазон, чем позволяют составить строгий рейтинг регионов.

Фото: Kazinform / Nano Banana

Птица: разница есть

С курицей ситуация несколько проще, хотя и здесь представлены разные виды продукции — целая тушка, филе, ножки, крылья и грудка.

Целая курица в Кызылорде стоит около 1300 теңге, в Туркестане — 1300–1600, в Талдыкоргане — 1400–1750. В Атырау куриные ножки продают примерно по 1400 теңге, а в Петропавловске куриные бедра — по 1380–1500.

В то же время в Усть-Каменогорске, Жезказгане, Караганде и Семее стоимость курицы доходит до 3000 теңге.

В Астане уже другая категория — куриное филе. Его цена составляет 2670 теңге за килограмм. Для сравнения, в Павлодаре филе стоит 2400 теңге, а в Костанае — 1800–2200 теңге.

И здесь снова проявляется главная особенность сравнения: цена зависит не только от региона, но и от того, какой именно продукт покупатель кладет в корзину.

Сравним цены на продуктовую корзину в Астане и Алматы

Отдельно можно сравнить цены в двух крупнейших городах страны.

В Астане картофель стоит 187 теңге, капуста — 155, морковь — 166, лук — 218, огурцы — 322, помидоры — 931 теңге. Яблоки продаются по 425–825 теңге.

В Алматы картофель стоит около 250 теңге, морковь — 350, лук — 250, помидоры — 300, огурцы в представленном наборе данных не указаны. Яблоки — от 350 теңге.

Получается, что сравнение двух городов тоже не сводится к простому выводу «где дешевле». В Астане ниже цена на ряд овощей, тогда как по некоторым другим позициям Алматы оказывается выгоднее.

Фото: Kazinform

Что показывает сравнение

Если собрать все данные вместе, становится понятно: одного региона, который был бы самым дешевым сразу по всем продуктам, нет.

Павлодар выделяется доступной стоимостью картофеля, Талдыкорган — огурцов и лука, Алматы — яблок. В Кызылорде и Туркестане по отдельным позициям также встречаются одни из самых низких цен на овощи и курицу.

С другой стороны, в ряде городов заметно выше стоимость отдельных продуктов. Усть-Каменогорск выделяется высокими ценами на огурцы и яблоки, в Шымкенте заметный диапазон наблюдается по мясу, а в некоторых северных и центральных регионах отдельные овощи также могут стоить существенно дороже.

Поэтому сравнивать продуктовую корзину правильнее не по одной позиции, а сразу по нескольким. Дешевый картофель еще не означает дешевую корзину в целом — итоговая стоимость будет зависеть от того, сколько овощей, фруктов, мяса и птицы покупает семья и какие именно продукты выбирает.

Именно поэтому приведенные цены стоит воспринимать как срез рынка на момент подготовки обзора, а не как постоянный рейтинг регионов. Сегодня один город может оказаться выгоднее по овощам, а по другой категории лидерство уже перейдет к другому региону.

Отметим, в августе 2026 года месячная инфляция в Казахстане сохранилась на уровне июля и составила 0,6%.