Где в Астане уже благоустроили дворы и общественные пространства

В Астане подвели промежуточные итоги сезона благоустройства-2026: с начала строительного сезона в городе обновили 69 дворовых территорий и 23 общественных пространства. Об этом сообщили в ТОО «Центр урбанистики города Астаны», отвечая на запрос агентства Kazinform.

Голосование жителей решает судьбу двора

Ключевую роль в обновлении дворов играет проект «Бюджет народного участия» — программа, при которой сами жители предлагают, что именно нужно их двору, а затем отстаивают свою заявку на открытом голосовании.

— Жители могут направлять проекты, связанные с обустройством дворовых и общественных пространств, детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек и других элементов дворовой инфраструктуры, — говорится в ответе ведомства.

Каждая заявка должна содержать конкретное предложение и ориентировочный финансовый расчет, а подать ее можно на сайте районного акимата.

Правила программы жесткие: повторно участвовать двор может не раньше чем через пять лет после предыдущего благоустройства, а новостройки моложе пяти лет к конкурсу вообще не допускаются. Все данные о подрядчиках, суммах контрактов и итогах госзакупок находятся в открытом доступе на портале государственных закупок РК.

Район за районом: где уже открыли дворы

Район Сарайшык

Из 49 поданных заявок экспертный совет одобрил 33 — остальные 16 отклонили за несоответствие требованиям положения о БНУ. Ко Дню города здесь торжественно открыли 7 дворов и одно общественное пространство, а всего по итогам сезона в районе благоустроят 11 дворов и 2 общественных пространства.

Район Алматы

Здесь счет идет на десятки: район отчитался о завершении работ сразу в 27 дворах — от проспекта Бауыржан Момышулы до улицы Рыскулбекова — благодаря, как отмечается в ответе, «рациональному перераспределению сэкономленных бюджетных средств». Параллельно обустроено 12 общественных пространств, включая реконструкцию сквера «Алма парк» и работы на проспекте Шарль де Голль.

Район Есиль

Из 399 дворов района 363 — более 90% — уже находятся в удовлетворительном состоянии. Ко Дню столицы открыли двор в ЖК «Адина», следом сдали двор на улице Туркестан, на очереди — ЖК «Арман кала-4». Примечательная деталь: по графику все работы должны завершиться к 15 сентября, но в акимате рассчитывают закрыть их досрочно — уже к 1 августа.

Район Сарыарка

Здесь помимо 15 дворов и 3 общественных пространств реализуется один из самых масштабных проектов сезона — реконструкция улицы Кенесары на площади около 20 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает безбарьерную среду, новое освещение и городскую мебель, а также благоустройство скверов «Шахматистов» и «Футболистов» с особым вниманием к сохранению исторического облика улицы.

Район Байконур

Район полностью завершил благоустройство 80 дворов, из которых 10 прошли комплексную реконструкцию. По БНУ-2026 из 12 поданных заявок уже реализовано 9.

Район Нура

Открыто 4 двора и 2 общественных пространства, еще 6 дворов и 7 общественных пространств планируется сдать до конца года — включая новое спортивное поле на шоссе Коргалжын.

Гарантия без бюджетных трат

Отдельно в ведомстве подчеркнули: устранение любых дефектов на уже благоустроенных территориях подрядчики выполняют в рамках гарантийных обязательств. Поэтому за 2023–2025 годы бюджет не потратил на исправление недостатков ни тенге.

При выборе, какие дворы благоустраивать в первую очередь, власти ориентируются не только на активность жителей, но и на плотность населения в округе, обеспеченность района общественными пространствами и реальный запрос на новые места отдыха.

Ранее стало известно, что более 30 новых дворов, скверов и спортплощадок открыли в Астане ко Дню города.