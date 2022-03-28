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    13:39, 28 Март 2022 | GMT +6

    Где в столице расположены пункты вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с улучшением эпидемиологической ситуации часть пунктов вакцинации при ТРЦ/ТД прекратили свою деятельность. Об этом сообщило управление общественного здравоохранения города, передает МИА «Казинформ».

    Пункты вакцинации расположены в ТРЦ «Абу Даби Плаза» и ЖД вокзал «Нурлы жол» (новый вокзал), также в 26 организациях первичного звена (поликлиники).

    Горздрав отметил вклад горожан в формировании коллективного иммунитета, а также подчеркивает особую важность работы по иммунизации горожан. Ведь на момент деятельности прививочных пунктов на коммерческих зонах было провакцинировано свыше 160 тысяч горожан.

    Напоминаем, только вакцинация и ревакцинация позволяет обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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