Где в столице расположены пункты вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с улучшением эпидемиологической ситуации часть пунктов вакцинации при ТРЦ/ТД прекратили свою деятельность. Об этом сообщило управление общественного здравоохранения города, передает МИА «Казинформ».

Пункты вакцинации расположены в ТРЦ «Абу Даби Плаза» и ЖД вокзал «Нурлы жол» (новый вокзал), также в 26 организациях первичного звена (поликлиники).

Горздрав отметил вклад горожан в формировании коллективного иммунитета, а также подчеркивает особую важность работы по иммунизации горожан. Ведь на момент деятельности прививочных пунктов на коммерческих зонах было провакцинировано свыше 160 тысяч горожан.

Напоминаем, только вакцинация и ревакцинация позволяет обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.