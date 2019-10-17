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Где в столице пройдет акция «Приемная на дороге»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 и 19 октября в столице в новом формате проводится очередной этап акции «Приемная на дороге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.
Сотрудники полиции ответят на вопросы жителей во фронт-офисах полиции, а также на площадке общественных приемных партии «Nur Otan».
Во время акции у граждан есть возможность напрямую, без предварительной записи обратиться к руководству полиции для решения своих неотложных вопросов.
Кроме того, совместно с представителями акиматов, КСК будет организована работа «Приемная во дворах». Жители и гости города смогут обратиться к полицейским за консультативной и правовой помощью по вопросам обеспечения дорожной безопасности, соблюдения миграционного законодательства и т.д.
Места проведения республиканской акции «Приемная на дороге»
Фронт-офисы
Управление полиции района Есиль, улица Орынбор, 6 - с 09:00-19:00
Специализированный ЦОН, улица 20-40 - с 09:00-19:00
Здание партии «Nur Otan», улица Тауелсыздык, 3 - с 09:00-19:00
«Приемная на дороге»
Железнодорожный вокзал, улица Гёте, 1 - с 09:00-19:00
Район Алматы:
1. улица Байтурсынова, 46/1 - УПП №3 - с 09:00-19:00
2. улица Куйши Дина, д.11 - УПП №5 - с 09:00-19:00
Район Байконыр:
1. улица Сембинова, 24 - УПП №13 - с 09:00-19:00
2. улица Шонанулы, 41 - УПП №16 - с 09:00-19:00
Район Есиль:
1. улица Сауран, 9 – УПП №18 - с 09:00-19:00
2. улица Айтматова, 29 а – УПП №20 - с 09:00-19:00
Район Сарыарка:
1. улица А. Молдагуловой, 29 – УПП № 26 - с 09:00-19:00
Горячая линия: 71-69-77
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