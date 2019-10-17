Где в столице пройдет акция «Приемная на дороге»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 и 19 октября в столице в новом формате проводится очередной этап акции «Приемная на дороге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Сотрудники полиции ответят на вопросы жителей во фронт-офисах полиции, а также на площадке общественных приемных партии «Nur Otan».

Во время акции у граждан есть возможность напрямую, без предварительной записи обратиться к руководству полиции для решения своих неотложных вопросов.

Кроме того, совместно с представителями акиматов, КСК будет организована работа «Приемная во дворах». Жители и гости города смогут обратиться к полицейским за консультативной и правовой помощью по вопросам обеспечения дорожной безопасности, соблюдения миграционного законодательства и т.д.

Места проведения республиканской акции «Приемная на дороге»

Фронт-офисы

Управление полиции района Есиль, улица Орынбор, 6 - с 09:00-19:00

Специализированный ЦОН, улица 20-40 - с 09:00-19:00

Здание партии «Nur Otan», улица Тауелсыздык, 3 - с 09:00-19:00





«Приемная на дороге»

Железнодорожный вокзал, улица Гёте, 1 - с 09:00-19:00

Район Алматы:

1. улица Байтурсынова, 46/1 - УПП №3 - с 09:00-19:00

2. улица Куйши Дина, д.11 - УПП №5 - с 09:00-19:00

Район Байконыр:

1. улица Сембинова, 24 - УПП №13 - с 09:00-19:00

2. улица Шонанулы, 41 - УПП №16 - с 09:00-19:00

Район Есиль:

1. улица Сауран, 9 – УПП №18 - с 09:00-19:00

2. улица Айтматова, 29 а – УПП №20 - с 09:00-19:00

Район Сарыарка:

1. улица А. Молдагуловой, 29 – УПП № 26 - с 09:00-19:00

Горячая линия: 71-69-77



