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    17:35, 28 Март 2022 | GMT +6

    Где в столице можно привиться вакциной Pfizer

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного управления здравоохранения сообщили места, где можно привиться вакциной Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению главного государственного санврача Казахстана, теперь вакцина Pfizer доступна всем гражданам для вакцинации и ревакцинации.

    В столице вакцинация Pfizer будет проводиться как в организациях первичного звена (поликлиники), так и в пункте при ТРЦ «Абу Даби Плаза».

    Однако в горздраве обратили внимание граждан на то, что в настоящее время в модуль вакцинации вносятся соответствующие изменения по вакцинации Pfizer остальных граждан, в связи с этим записать данные пациента в цифровую базу, то есть электронно, пока не представляется возможным. Эта работа в ближайшее время будет проводиться на бумажном носителе. Ведомство просит отнестись с понимаем к работе медицинских работников по заполнению всех данных.

    В Управлении сообщили, что вакцинироваться Pfizer можно как при первичной вакцинации, так и при повторной вакцинации лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов. Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации должен быть не менее 3 месяцев. Выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд.

    Специалисты пояснили, что повторная вакцинация предполагает полный курс двумя компонентами, ревакцинация – одним.

    В случае если ревакцинация проведена вакциной Pfizer, то данная доза приравнивается к получению первого компонента. При этом интервал между дозами не должен превышать 3 месяцев.

    По данным Управления общественного здравоохранения города, для этого в столице имеется достаточный запас вакцин американского препарата – свыше 166 тысяч доз 1 и 2 компонента. Также для проведения иммунизации горожан против КВИ в наличии вакцины Sinopharm Vero Сell, Qazvac и Pfizer.

    Ранее сообщалось, где в Нур-Султане расположены пункты вакцинации.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество Минздрав РК
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