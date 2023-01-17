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Где в Павлодаре установят крещенские купели

17 Января 2023, 20:03
Где в Павлодаре установят крещенские купели

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На основании обращения Павлодарской и Экибастузской епархии Православной Церкви Казахстана 18 и 19 января в областном центре организуют крещенские купания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Проруби для массовых купаний будут установлены на Усолке и в селе Павлодарское. Окунуться в них можно с 12:00 18 января до 00:00 20 января», – сообщили в пресс-службе городского акимата.

Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.
Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должны находиться не более трех человек, окунаться следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться. После обряда следует растереть себя полотенцем, сразу же надеть теплые вещи. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медицинским работникам, которые будут дежурить возле купели.


Фото: pavlodarnews.kz


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