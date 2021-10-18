Где в Нур-Султане появятся новые платные парковки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких частях города Нур-Султан в ближайшее время появятся новые платные парковки, сообщил руководитель ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планировали реализовать платные парковки на 10 тысяч в рамках договора ГЧП, из которых на сегодняшний день у нас готово к запуску 487, это территория бульвара Нуржол. При этом уже готовы к запуску дополнительные места в районах Сарыарка, то есть это проспект Богенбай батыра, Республики, набережная и проспект Сарыарка», - сказал Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета города Нур-Султан.

Спикер сообщил, что в Алматинском районе города платные парковки появятся по проспекту Тауелсиздик и улицам Мунайтпасова, Жумабаева, Момышулы.

«В Байконурском районе сейчас мы готовы обустроить только в районе рынков - торговый дом «Артем», рынки «Шапагат» и «Асем». Территорию же на левом берегу мы рассматриваем к увеличению до периметра улиц Сыганак, Сарайшык, Мангилик Ел, Туран. То есть, в совокупности данные территории составят 5 тысяч новых парковочных мест с учетом действующих 500 на бульваре Нуржол, цифра у нас дойдет до 5 500 парковочных мест», - уточнил Чингиз Досыбаев.

Ранее сообщалось, что число платных парковок увеличат на бульваре Нуржол в столице.