Где в Казахстане установят системы экстренного вызова полиции
«В общественных местах, школах, больницах устанавливаются системы экстренного вызова полиции. Сигнал с них сразу поступает в Центр оперативного управления или в ближайшую дежурную часть», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Глава МВД сообщил, что сейчас такие проекты реализуются в Карагандинской, Туркестанской областях, а также начаты в Алматы и Шымкенте.
«Для обеспечения безопасности на дорогах планируется установка их на трассах республиканского значения, в том числе на аварийно-опасных участках, остановках, местах придорожного сервиса (стоянках для международного транспорта, кемпингах), а также участках отсутствия мобильной и иной связи», - пояснил Ерлан Тургумбаев.
Министр добавил, что с февраля этого года запущено мобильное приложение Police 102.
«Оно позволяет гражданам через мобильные телефоны, электронную почту и другие средства связи обратиться с аудио-, видео- и текстовым обращением в полицию. Этим сервисом уже воспользовались более 46 тысяч человек. Благодаря поступившим сигналам, пресечены свыше двух тысяч нарушений общественного порядка, правил дорожного движения и в сфере семейно-бытовых отношений. Тем самым в обществе формируется «нулевая терпимость» к правонарушениям», - резюмировал Ерлан Тургумбаев.