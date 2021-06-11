Где в Казахстане установят системы экстренного вызова полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких городах Казахстана буду установлены системы экстренного вызова полиции, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В общественных местах, школах, больницах устанавливаются системы экстренного вызова полиции. Сигнал с них сразу поступает в Центр оперативного управления или в ближайшую дежурную часть», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД сообщил, что сейчас такие проекты реализуются в Карагандинской, Туркестанской областях, а также начаты в Алматы и Шымкенте.

«Для обеспечения безопасности на дорогах планируется установка их на трассах республиканского значения, в том числе на аварийно-опасных участках, остановках, местах придорожного сервиса (стоянках для международного транспорта, кемпингах), а также участках отсутствия мобильной и иной связи», - пояснил Ерлан Тургумбаев.

Министр добавил, что с февраля этого года запущено мобильное приложение Police 102.

«Оно позволяет гражданам через мобильные телефоны, электронную почту и другие средства связи обратиться с аудио-, видео- и текстовым обращением в полицию. Этим сервисом уже воспользовались более 46 тысяч человек. Благодаря поступившим сигналам, пресечены свыше двух тысяч нарушений общественного порядка, правил дорожного движения и в сфере семейно-бытовых отношений. Тем самым в обществе формируется «нулевая терпимость» к правонарушениям», - резюмировал Ерлан Тургумбаев.



