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    21:35, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Где в Казахстане самый высокий уровень бедности

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уровень бедности во II квартале 2023г. определили в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2023г. составила 5,1%.

    Наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2023г. зарегистрировано в Туркестанской (9,7%) области, а наименьшее – в городе Астана (2,5%).


    На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из пяти и более лиц, по итогам II квартала 2023 года составил 9,2%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.


    Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения во II квартале 2023 года по РК составила 47 884 тенге.


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