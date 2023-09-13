Где в Казахстане самый высокий уровень бедности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уровень бедности во II квартале 2023г. определили в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2023г. составила 5,1%.

Наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2023г. зарегистрировано в Туркестанской (9,7%) области, а наименьшее – в городе Астана (2,5%).

На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из пяти и более лиц, по итогам II квартала 2023 года составил 9,2%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.

Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения во II квартале 2023 года по РК составила 47 884 тенге.