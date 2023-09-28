Где в Казахстане самые плохие дороги

Министр транспорта РК Марат Карабаев перечислил регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Мы ездили по дорогам республиканского значения. Когда были на участках автодорог от Алматы до Усть-Каменогорска, основной упор делали на ознакомление с работой по республиканской сети. Мы посетили не все регионы. Планируем быть в Западно-Казахстанской области, в Атырау и Актобе, - сказал на брифинге Марат Карабаев.

Что касается в целом регионов-лидеров и аутсайдеров, министр транспорта отметил, что это методика, согласно которой определяется, в каком состоянии дороги: в хорошем или удовлетворительном.

- Лидером у нас является Жамбылская область, Мангистау и Павлодар. Это регионы, где состояние автодорог хорошее и удовлетворительное. Аутсайдеры – ЗКО, Атырау, Актобе. Самый большой аутсайдер, скорее всего, ЗКО. Но нужно отметить, что в этом году Правительство значительно поддержало и выделило средства Западно-Казахстанской области. На 50% средств больше выделено. Было поручение Президента по этому поводу, именно по увеличению качества дорог ЗКО. В этом году планируем от 46 до 51% дойти. Но это не предел. Финансовые средства выделяются. Очень необходимо, чтобы местные исполнительные органы активизировали дорогу, - добавил Марат Карабаев.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев заявил о том, что проезд по платным дорогам подорожает в Казахстане.