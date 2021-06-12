Где в Казахстане появятся университеты по типу Nazarbayev University

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут выглядеть передовые университеты по типу Nazarbayev University, которые будут построены к 2022 году? Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, такая задача перед нами стоит. Президент об этом говорил. Во-первых, это создание передовых двух вузов по типу Nazarbayev University. Второе – создание 20 центров академического превосходства. Это два очень важных проекта для системы высшего образования страны. Что касается 20 центров академического превосходства, на сегодняшний день работа ведется. Центры будут создаваться на базе действующих вузов, чтобы укрепить их потенциал, материально-техническую базу, улучшить их образовательные программы, повысить больше квалификации наших профессорско-преподавательского состава», - отметил министр.

Что касается создания двух передовых вузов, предварительно данные имеются.

«Предварительно определили два региона: город Шымкент и Петропавловск. Уже мы готовим проектную документацию. Пока эти вузы будут создаваться, как дочерние организации при существующих университетах. Но, при этом, они будут юридическими лицами. Мы полагаем, что очень важно, когда это не просто тот же самый вуз с академическими традициями, а важно отдельно создать юридическое лицо, сотрудников набрать, культуру и традицию создать. Тем более, образовательную программу для них планируем создать с международными партнерами то, что вы видели на примере Nazarbayev University. Планируется, что будут открыты специальные корпуса. Для этого отдельно будут выделены средства. Акиматами двух регионов проводится работа по выделению земельных участков. В целом, проводится работа по определению основных направлений, по которым будут вести подготовку эти вузы. Поэтому, в целом, тот опыт, который получили во время функционирования Nazarbayev University, будет использоваться», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Что касается направлений подготовки, министерство ориентируется на подготовку технических кадров. Что касается качества, качество будет по типу Nazarbayev University. Для этого будут привлекать иностранных партнеров, аккредитация международных программ тоже будет международной.