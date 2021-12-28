Где в Казахстане могут построить АЭС, рассказал Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое место для строительства АЭС в Казахстане видится на сегодня наиболее перспективным, рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос обсуждается с 2013 года, уже восемь лет, и за это время изучались различные земельные участки - исходя из их сейсмичности, исходя из наличия инфраструктуры, такие как сети, ну и исходя, естественно, из потребления. Ну и сейчас есть две локации. О них мы уже неоднократно говорили – одна локация, это поселок Улкен (на Балхаше), и вторая локация, это город Курчатов», - сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Минэнерго пояснил, что по сейсмичности они подходят.

«Улкен с точки зрения наличия инфраструктуры выглядит, скажем так, интереснее, приоритетнее, потому что там проходит у нас линия электропередач «Север-Юг» в 500 киловольт, ну и поселок Улкен находится ближе к основным нашим энергопотребителям – это южный регион. Но, важно отметить, что окончательное решение по выбору участка еще пока не принято. Но эту работу сейчас уже начали, организовали проектную группу при Самрук-Казына, которая должна все соответствующие изучения, изыскания провести», - добавил Магзум Мирзагалиев.

Министр также прокомментировал вопрос выбора места для хранения отходов.

«Это тоже как одна из тех задач, которая стоит перед соответствующей проектной группой, то есть там мы должны определиться не только с участком, мы должны определиться с технологиями, мы должны определиться с мощностью, мы должны определиться потом с хранением. Пока еще (определенных) мест для отходов нет», - проинформировал Магзум Мирзагалиев.



