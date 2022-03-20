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    17:26, 20 Март 2022 | GMT +6

    Где в Казахстане готовят этножурналистов и этнополитологов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о развитии направлений «этножурналистика» и «этнополитология» в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В стране готовится достаточное количество политологов, психологов и журналистов. С 2018 года по специальностям «Политология», «Психология», «Журналистика и репортерское дело» выделено 3429 образовательных гранта, из них на 2021 − 2022 учебный год предусмотрено 933 гранта (бакалавриат – 589, магистратура – 290, докторантура – 54)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что в 2018 году вузам предоставлена академическая свобода.

    Вузы с учетом международных требований, современных тенденций и потребностей рынка труда самостоятельно утверждают соответствующие государственным стандартам образовательные программы.

    «Таким образом, вопрос подготовки этножурналистов и этнополитологов решается на уровне потенциальных работодателей и вузов. Министерство информации и общественного развития РК (далее − МИОР) совместно с высшими учебными заведениями изучает возможность подготовки специалистов, в совершенстве владеющих темой межэтнических отношений. При этом в 12 высших учебных заведения направлены предложения по внедрению программы магистратуры по специальности «Этножурналистика», - отметил зампремьера.

    Он сообщил, что на сегодняшний день в открытии такой специальности проявил заинтересованность Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави.

    «Данный университет разработал проект соответствующей образовательной программы. В этой связи, МИОР поручено определить точную потребность в этножурналистах и этнополитологах, и совместно с Министерством образования и науки РК, высшими учебными заведениями проработать вопрос подготовки таких кадров. После всестороннего изучения вопроса МИОР направит итоговую информацию в Мажилис Парламента РК. Отмечаю, что в целом вопросы межэтнических отношений находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил Е. Тугжанов.


    Теги:
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