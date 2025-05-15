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    11:18, 15 Май 2025 | GMT +5

    Где в Казахстане чаще всего покупают рубли

    В течение первых трех месяцев 2025 года обменные пункты Казахстана реализовали на внутреннем рынке иностранную валюту на значительные суммы: долларов США - на 369,2 млрд тенге, евро - на 79,6 млрд тенге, фунтов стерлингов - на 547,3 млн тенге, китайских юаней - на 161 млн тенге. В то же время казахстанцы приобрели российские рубли на общую сумму 40,9 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    рубли
    Фото: pixabay

    Среди регионов лидерами по покупке долларов стали города Шымкент (86,5 млрд тенге), Алматы (85,6 млрд тенге), Астана (35,2 млрд тенге), а также Мангистауская (31,2 млрд тенге) и Атырауская (25,1 млрд тенге) области.

    Что касается российского рубля, то наибольший объем его покупок зафиксирован среди жителей Восточно-Казахстанской области (1,2 млрд тенге), Карагандинской области (1,1 млрд тенге) и Акмолинской области (669,8 млн тенге).

    данные по обмену валют
    Инфографика: Kazinform

    По информации Национального банка, предоставленной агентству Kazinform, большинство обменных пунктов, не относящихся к банковским учреждениям, сосредоточено в крупных городах. В целом, 37% всех обменных пунктов страны находятся в Алматы, Астане и Шымкенте. Еще 40% расположены в административных центрах областей и городах областного подчинения, а оставшиеся 23% — в населенных пунктах с иным статусом.

    — Город с наибольшим числом обменных пунктов — Алматы, на его долю приходится 20% от общего количества. Крупнейшей уполномоченной организацией является ТОО «МиГ», расположенное в Алматы, которому принадлежат 33 обменных пункта, — говорится в официальном ответе.

    Отметим, что, согласно данным по состоянию на вчерашний день, доллар США в Астане и Алматы продавался по курсу от 510 до 516 тенге.

    Теги:
    Рубль Нацбанк Казахстана Обменники
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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