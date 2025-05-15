Где в Казахстане чаще всего покупают рубли
В течение первых трех месяцев 2025 года обменные пункты Казахстана реализовали на внутреннем рынке иностранную валюту на значительные суммы: долларов США - на 369,2 млрд тенге, евро - на 79,6 млрд тенге, фунтов стерлингов - на 547,3 млн тенге, китайских юаней - на 161 млн тенге. В то же время казахстанцы приобрели российские рубли на общую сумму 40,9 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Среди регионов лидерами по покупке долларов стали города Шымкент (86,5 млрд тенге), Алматы (85,6 млрд тенге), Астана (35,2 млрд тенге), а также Мангистауская (31,2 млрд тенге) и Атырауская (25,1 млрд тенге) области.
Что касается российского рубля, то наибольший объем его покупок зафиксирован среди жителей Восточно-Казахстанской области (1,2 млрд тенге), Карагандинской области (1,1 млрд тенге) и Акмолинской области (669,8 млн тенге).
По информации Национального банка, предоставленной агентству Kazinform, большинство обменных пунктов, не относящихся к банковским учреждениям, сосредоточено в крупных городах. В целом, 37% всех обменных пунктов страны находятся в Алматы, Астане и Шымкенте. Еще 40% расположены в административных центрах областей и городах областного подчинения, а оставшиеся 23% — в населенных пунктах с иным статусом.
— Город с наибольшим числом обменных пунктов — Алматы, на его долю приходится 20% от общего количества. Крупнейшей уполномоченной организацией является ТОО «МиГ», расположенное в Алматы, которому принадлежат 33 обменных пункта, — говорится в официальном ответе.
Отметим, что, согласно данным по состоянию на вчерашний день, доллар США в Астане и Алматы продавался по курсу от 510 до 516 тенге.