Где в Казахстане чаще всего покупают рубли

Среди регионов лидерами по покупке долларов стали города Шымкент (86,5 млрд тенге), Алматы (85,6 млрд тенге), Астана (35,2 млрд тенге), а также Мангистауская (31,2 млрд тенге) и Атырауская (25,1 млрд тенге) области.

Что касается российского рубля, то наибольший объем его покупок зафиксирован среди жителей Восточно-Казахстанской области (1,2 млрд тенге), Карагандинской области (1,1 млрд тенге) и Акмолинской области (669,8 млн тенге).

Инфографика: Kazinform

По информации Национального банка, предоставленной агентству Kazinform, большинство обменных пунктов, не относящихся к банковским учреждениям, сосредоточено в крупных городах. В целом, 37% всех обменных пунктов страны находятся в Алматы, Астане и Шымкенте. Еще 40% расположены в административных центрах областей и городах областного подчинения, а оставшиеся 23% — в населенных пунктах с иным статусом.

— Город с наибольшим числом обменных пунктов — Алматы, на его долю приходится 20% от общего количества. Крупнейшей уполномоченной организацией является ТОО «МиГ», расположенное в Алматы, которому принадлежат 33 обменных пункта, — говорится в официальном ответе.

Отметим, что, согласно данным по состоянию на вчерашний день, доллар США в Астане и Алматы продавался по курсу от 510 до 516 тенге.