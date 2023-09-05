РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:36, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Где в Казахстане чаще всего совершаются преступления

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры, за 7 месяцев 2023 года зарегистрировано около 86 тысяч уголовных правонарушений. Это на 15,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из общего числа 85,4% или 73 тысячи – это преступления, 14,6% или 12,5 тысячи – уголовные проступки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При этом рост зарегистрирован среди преступлений по вымогательствам и связанных с наркотиками.

    В разрезе регионов больше всего уголовных правонарушений зарегистрировано в Алматы (16 тысяч), Астане (10,8 тысячи), Шымкент (4,2 тысячи), Алматинской (6,3 тысячи), Карагандинской (5,4 тысячи) и Костанайской (3,7 тысячи) областях.

    По категориям тяжести особо тяжких преступлений зафиксировано 1,4 тысячи случаев, тяжких преступлений – 22,9 тысячи случаев, средней тяжести – 35,3 тысячи случаев, небольшой тяжести – 13,7 тысячи случаев.

    Официально с начала года совершено 261 убийство, 27,7 тысячи краж, 25 тысяч мошенничеств, 1,3 тысячи грабежей, 80 разбоев, 1 тысяча хулиганств, 305 вымогательств, 302 изнасилования, 4,5 тысячи преступлений, связанных с наркотиками.

    Согласно Карте уголовных правонарушений, чаще всего убийства совершаются в Алматы и Алматинской области, меньше всего в Мангистауской области. По регионам с начала года по сегодняшний день сложилась следующая картина:

    Алматы – 39 убийств;

    Алматинская область – 39 убийств;

    Туркестанская область – 31 убийство;

    Восточно-Казахстанская область – 29 убийств;

    Жамбылская область – 27 убийств;

    Актюбинская область – 25 убийств;

    Павлодарская область – 25 убийств;

    Карагандинская область – 22 убийства;

    Костанайская область – 19 убийств;

    область Жетысу – 18 убийств;

    Атырауская область – 18 убийств;

    Акмолинская область – 17 убийств;

    Шымкент – 17 убийств;

    Кызылординская область – 16 убийств;

    Астана – 16 убийств;

    Западно-Казахстанская область – 13 убийств;

    область Абай – 13 убийств;

    Северо-Казахстанская область – 13 убийств;

    область Улытау – 11 убийств;

    Мангистауская область – 10 убийств.

    Мошенничества больше всего совершаются в Астане, Алматы и Карагандинской области, меньше всего – в области Улытау.

    Астана – 4,2 тысячи фактов;

    Алматы – 4,1 тысячи фактов;

    Карагандинская область – 1,6 тысячи фактов;

    Костанайская область – 1,2 тысячи фактов;

    Восточно-Казахстанская область – 1,2 тысячи фактов;

    Алматинская область – 1,2 тысячи фактов;

    Шымкент – 1,1 тысячи фактов;

    область Абай – 1,1 тысячи фактов;

    Атырауская область – 1 тысяча фактов;

    Актюбинская область – 1 тысяча фактов;

    Акмолинская область – 886 фактов;

    Павлодарская область – 884 факта;

    Туркестанская область – 627 фактов;

    Западно-Казахстанская область – 578 фактов;

    Северо-Казахстанская область – 543 факта;

    область Жетысу – 513 фактов;

    Жамбылская область – 478 фактов;

    Мангистауская область – 457 фактов;

    Кызылординская область – 356 фактов;

    область Улытау – 188 фактов.

    Факты изнасилования чаще всего регистрируются в Алматы, Алматинской и Атырауской областях, реже всего – в Северо-Казахстанской и области Улытау.

    Алматы – 69 изнасилований;

    Алматинская область – 62 изнасилования;

    Атырауская область – 53 изнасилования;

    Карагандинская область – 46 изнасилований;

    область Абай – 44 изнасилования;

    Туркестанская область – 40 изнасилований;

    Астана – 35 изнасилований;

    область Жетысу– 29 изнасилований;

    Восточно-Казахстанская область – 27 изнасилований;

    Акмолинская область – 25 изнасилований;

    Жамбылская область – 23 изнасилования;

    Западно-Казахстанская область – 21 изнасилований;

    Актюбинская область – 20 изнасилований;

    Мангистауская область – 20 изнасилований;

    Павлодарская область – 20 изнасилований;

    Костанайская область – 18 изнасилований;

    Шымкент – 16 изнасилований;

    Кызылординская область – 15 изнасилований;

    Северо-Казахстанская область – 11 изнасилований;

    область Улытау – 11 изнасилований.

    Фактов незаконного обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта больше всего зарегистрировано в Астане (652), Алматы (357) и Жамбылской области (308).

    Самое большое число случаев незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов зафиксировано в Алматы (152), Костанайской области (119), Астане (113) и в Восточно-Казахстанской области (107).

    Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, чаще всего регистрируют в Туркестанской области (102 дела), Кызылординской области (63 дела), Шымкенте (31 дело) и в Западно-Казахстанской области (31).


    Теги:
    Борьба с преступностью Статистика МВД РК Главная для mail.ru Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    22:42, 21 Сентябрь 9202
    Разыскиваемого за убийство в Узбекистане преступника задержали в Астане
    02:00, 22 Сентябрь 2023
    Акмолинцы могут бесплатно отремонтировать жилье и обновить стрижку
    01:28, 22 Сентябрь 2023
    Школьный автобус с детьми застрял в Алматинской области: в акимате прокомментировали инцидент
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!