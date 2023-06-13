Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Где в Казахстане больше всего тратят деньги на сигареты

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Июня 2023, 16:01
Где в Казахстане больше всего тратят деньги на сигареты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–апрель текущего года в Казахстане произвели 5,1 млрд сигарет и прочих подобных табачных изделий — на 4,8% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В целом за январь–декабрь 2022 года выпуск в секторе составлял 17,4 млрд табачных изделий — на 7,9% больше, чем за январь–декабрь 2021 года.

По итогам первого квартала текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке и экспорт) на сигареты и папиросы на 79,7%, против 80,6% годом ранее. Импорт соответственно составил 20,3%. В количественном выражении импорт вырос на 0,7% за год, до 927,6 млн изделий в секторе.

В то же время на экспорт Казахстан отправил 19,3% ресурсов, или 882,9 млн сигарет и прочих табачных изделий, — сразу на 36,9% больше, чем годом ранее.

На внутреннем рынке реализация сократилась на 10,1%, до 3,7 млрд сигарет и папирос.

В 2022 году каждое среднестатистическое домашнее хозяйство в РК потратило на табачные изделия 44,8 тыс. тг — на 10,8% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего расходов понесли семьи Павлодарской области: 83,1 тыс. тг в среднем на домохозяйство, годовой рост — на 13,3%. В тройке основных регионов-«курильщиков» также оказались Северо-Казахстанская (77,2 тыс. тг, плюс 9,6%) и Восточно-Казахстанская (71,9 тыс. тг, плюс 24,8%) области.

Меньше всего на табачные изделия потратили жители Шымкента: всего 8,8 тыс. тг в среднем на домохозяйство в год, годовой рост — на 14,2%.

По итогам мая текущего года сигареты подорожали на 17,9% за год. Наибольший рост цен был отмечен в Астане: на 23,2%. Далее идут Алматы (плюс 21,1%) и Северо-Казахстанская область (плюс 20,8%).

Наименьший годовой рост цен наблюдался в Акмолинской (плюс 12,8%), Карагандинской (плюс 13,9%) и Абайской (плюс 16,2%) областях.


Экономика   Статистика   Экспертиза  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу
Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу
Что известно о новом вирусе Оз: в Японии выявили смертельный случай
Что известно о новом вирусе Оз: в Японии выявили смертельный случай
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области
Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области
В Таразе более 30 лет решают проблему очистных сооружений
В Таразе более 30 лет решают проблему очистных сооружений
Шоу Димаша Кудайбергена «Stranger» состоялось в Малайзии
Шоу Димаша Кудайбергена «Stranger» состоялось в Малайзии
Не знал о фиксации нарушений: водителя со штрафами на миллион тенге выявили в Атырау
Не знал о фиксации нарушений: водителя со штрафами на миллион тенге выявили в Атырау