Где в Астане появятся новые велодорожки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ранее астанчан возмутила информация о том, что в районе проспекта Мангилик ел уберут велодорожки. Сообщалось, что на этом участке проводится комплексное благоустройство пешеходных тротуаров. В этой связи в пресс-службе акимата Астаны ответили, где в городе появятся новые велодорожки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент ведется конкурсная процедура на определение подрядных организаций по строительству «Общественного пространства по проспекту Мәңгілік Ел, от проспекта Ұлы Дала по улице Керей Жәнібек хандар и в квадрате аллей «Ұлытау». В рамках проекта будут созданы комфортные пешеходные зоны-безбарьерная среда, велоинфраструктура, единый стиль уличной мебели. Особое внимание будет уделяться озеленению проспекта, будут посажены взрослые деревья и многолетние кустарники. Количество деревьев - 1400 деревьев, 130 000 многолетние цветники и злаки», - ответили в акимате на запрос МИА «Казинформ».

Также при полном финансировании в 2024-2025 году планируется завершить строительство по проекту 2-й очереди «Инфраструктура велосипедного транспорта», протяженностью 89 км. Проект разделен на 3 этапа:

1 этап – строительство велодорожек в районе «Алматы»

2 этап – строительство велодорожек в районе «Есиль»

3 этап – строительство велодорожек в районе «Есиль»

По проекту 2-й очереди в 2021 году было построено всего 7,542 км велодорожек в квадрате улиц Г.Мусрепова, пр.Абылайхана, ул. Ш. Кудайбердыұлы, ул. Р.Қошкарбаева и вдоль проспекта Б.Момышұлы.

Общая протяженность - 4 км пешеходной зоны. Площадь благоустройства составит 21 га.

Арайлым Мурат