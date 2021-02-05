Где в Алматы появятся новые экопосты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении зеленой экономики города Алматы рассказали, где в городе будут установлены экопосты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ответ на запрос Казинформа в управлении сообщили, что на территории города Алматы в настоящее время находятся 10 экопостов, по следующим адресам:

Пост № 1 – КП «Аян» - Наурызбайский район, Ташкентский тракт;

Пост № 2 – КП «Кокжиек» – Жетысуский район, мкр. Кокжиек, улица Геологов (Первомайская нефтебаза);

Пост № 3 - «Коккайнар» – Алатауский район, улица Новая Саина, улица Жаужурек;

Пост № 4 – КП «Нура» – Жетысуский район, Капчагайская трасса, севернее мкр. Первомайка;

Пост № 5 – КП «Думан» – Медеуский район, Кульджинский тракт;

Пост № 6 – КП «Мерке»- Алатауский район, мкр. Карасу, улица Бурундайская;

Пост № 7 – КП «Талгар» – Медеуский район, Талгарский тракт, восточнее ТД «Магнум»;

Пост № 8 – КП «Ишим» – Наурызбайский район, улица Жандосова, улица Карьерная, восточнее реки Аксай;

Пост № 9 – КП «Маяк» – Турксибский район, мкр. Маяк, улица Бухтарминская;

Пост № 10 – КП «Радар» – Турксибский район, проспект Суюнбая, 70 разъезд.

Также управлением с марта планируется установка новых 9 экопостов по следующим адресам:

Алатауский район:

1. Экопост в мкр. Алгабас, на западной стороне улицы Фаризы Онгарсыновой, угол улицы Оракты батыра, 3Б;

2. Экопост на северной стороне проспекта Рыскулова, восточнее улицы Фаризы Онгарсыновой ;

3. Экопост на северной стороне улицы Монке би, восточнее улицы Фаризы Онгарсыновой;

4. Экопост в мкр. Томирис, вдоль БАКа им.Кунаева;

5. Экопост в мкр. Мадениет, восточная сторона улицы Западная;

Жетысуский район:

6. Экопост в мкр. Кемел, по западной стороне улицы Жолымбета;

Медеуский район:

7. Экопост на северной стороне дороги вдоль БАКа, севернее ТД «Магнум, перед улицей Суюнбая;

Турксибский район:

8. Экопост на восточной стороне улицы Ахметова, около ж/д переезда;

Алматинская область, Карасайский район через дорогу Наурызбайский район:

9. Экопост на западной стороне улицы Карьерная, угол улицы Азербаева, восточнее реки Аксай.

Как отмечается, целью данных работ является получение данных по автомобильным выбросам с экологических постов (модульных зданий) контроля транспорта в городе Алматы, разработка, анализ и обслуживание программного обеспечения для принятия управленческих решений направленных на уменьшение вредного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух.