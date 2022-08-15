15 Августа 2022 21:02

Где в Алматы можно найти древние монеты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На площадке региональной службы коммуникаций Алматы прошла пресс-конференция, посвященная Дню археолога. Заместитель директора по науке Института археологии им. А. Х. Маргулана Талгат Мамиров рассказал о предварительных итогах раскопок 2022 года, а также о повседневной работе ученых. Об этом передает МИА «Казинформ».

По словам Талгата Мамирова, не случайно профессиональный праздник отмечается летом, так как для археологов это разгар полевого сезона.

«В это время большая часть археологов находится в «поле», в экспедициях, занимаются раскопками и изучением археологических памятников, а также поиском новых объектов древности», - сообщил Т. Мамиров.

Он отметил, что археологическая наука не ограничивается проведением полевых изысканий. Ученые также ведут кропотливую исследовательскую работу в лабораторных условиях. Занимаются антропологией, палеогенетикой, геоархеологией, археологической минералогией, остеологией, археометаллургией, палеоботаникой, геофизикой рядом других точных и гуманитарных наук, открывающих завесу над сложным, разнообразным и в то же время интересным миром древнего человека.

«Сегодня по всей стране работает 15 археологических отрядов. Экспедиции проводятся по всем направлениям. Это и каменный, бронзовый век, и ранний железный век, и эпоха Средневековья. К примеру, в этом сезоне на территории Актюбинской области выявлены металлургические печи, в которых проводилось литье изделий из бронзы. Если раньше такие металлургические находки были преимущественно на территории Центрального Казахстана, то сегодня благодаря работе археологических отрядов стало известно, что горное дело развивалось и в других регионах», - сообщил спикер.

Кроме того, реализуется исследования в Восточно-Казахстанской области, а также идет реконструкция сарматского воина из могильника Таскопа в Темирском районе Актюбинской области.

По словам Т. Мамирова, Алматы очень богат на археологические памятники, поэтому такие находки, как найденные древние монеты, возможны.

«У нас в городе очень много памятников эпохи Средневековья, часто встречаются курганы железного века, поселения. Есть городища, которые ранее были обнаружены в районе погранучилища, в районе Алма-Арасан. В верхней части Алматы вполне возможно найти археологически находки», - сказал спикер.

Он добавил, что в ближайшие два года на базе института реализуются два проекта: «Великая степь в контексте этнокультурных исследований» и «Культурогенез в казахских степях: новые парадигмы проблем изучения преемственности материального и духовного наследия по данным археологических источников».

«Наши специалисты проводят масштабную работу по анализу археологических коллекций, полученных за время многолетних полевых исследований. Многие коллекции в виду определенных причин не были обработаны, и сейчас перед сотрудниками института стоит задача подробной инвентаризации находок, их описания и ввода в научный оборот», - сообщил Т. Мамиров.

В рамках этих программ институт возродил традиционные для археологов Казахстана ежегодные Маргулановские и Ахинжановские чтения.

Если Маргулановские чтения - это отчетная конференция для ведущих археологов Казахстана и зарубежных стран, где коллеги знакомятся с результатами полевых и теоретических исследований, вырабатывают методические рекомендации, проводятся круглые столы по основным проблемам в области археологии, то Ахинжановские чтения - это своего рода стартовая площадка для молодых ученых и студентов.

В этом году институт археологии проводил Ахинжановские чтения совместно с историческим факультетом КазНУ им. аль-Фараби и Государственным музеем-заповедником «Иссык» в рамках недели казахстанской науки.

Многие студенты и молодые ученые, принимавшие участие в первых «Ахинжановских чтениях» (1993) связали свою жизнь с археологической наукой. Несмотря на эпизодичность проводимых конференций, благодаря им ряды отечественной археологической школы пополнились талантливыми учеными. С этого года планируется проводить «Ахинжановские чтения» ежегодно, расширяя географию участников и способствуя налаживанию контактов между исследователями из учебных заведений, научных центров Казахстана и стран ближнего зарубежья.

Рассказал Талгат Мамиров и об издаваемом единственном в стране специализированном международном научном журнале «Қазақстан археологиясы». На его страницах поднимаются проблемы археологии Казахстана и степной Евразии.

Спикер РСК сообщил, что в 2022 году реализуется шесть научно-исследовательских тем: «Дюнные стоянки каменного века Рын-песков в Западном Казахстане» 2020-2022 гг., Горное дело и металлургия Центрального Казахстана« 2020-2022 гг., «Сельские поселения раннего железного века в низовьях Сырдарьи: хозяйство и быт« 2021-2023 гг., «Средневековые торткули и культурный ландшафт Таласской долины« 2021-2023 гг., «Позднесредневековая городская культура Золотой Орды. Поиски и археологические исследования на примере городищ Шаруашылык (Кинчат) и Аспары (XIII-XVI вв.)« 2021-2023 гг. и «Памятники мегалитической архитектуры эпохи бронзы в Бурабае» 2022-2024 гг.

Институт также участвует в реализации международных проектов совместно с Институтом археологии РАН, Институтом культурного наследия Кореи, Нью-Йоркским институтом и др. В прошлом году институт вошел в 20 НИИ и центров РК, опубликовавших наибольшее количество статей в журналах.

В завершение Талгат Мамиров рассказал, как можно стать археологом.

«Для того чтобы стать археологом, исследователям необходимо иметь базовое образование археолога. Это может быть историк, не случайно археологов называют «историками, вооруженными лопатой». У нас в Казахстане археологов готовят 5 университетов. Среди них Казахский национальный университет, Евразийский национальный университет. Есть региональные вузы: Карагандинский государственный университет имени Букетова, Казахско-турецкий университет им Х. Яссауи и Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата», - подытожил спикер.

