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вчера 21:56
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вчера 12:50
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Где узнать об отмене занятий в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учитывая нынешние погодные условия, Управление образования города Нур-Султан напоминает о том, где будет размещаться информация об отмене занятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bilim.astana.kz.
Вся информация будет размещаться в официальных источниках акимата и Управления образования города Нур-Султан.
ВНИМАНИЕ: Родителям рекомендуется не использовать метеоданные, а также иную информацию, полученную посредством интернет-приложений и других непроверенных источников.
Источники информации по отмене занятий:
1) SMS-оповещение от службы Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан;
2) Городской центр iKOMEK109 (звонок на номер 109 или получение оповещений через чаты и мобильное приложение);
3) Официальный интернет-ресурс Управления образования города Нур-Султан http://bilim.astana.kz;
4) Страница Управления образования города Нур-Султан в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/bilimastana/;
5) Официальный интернет-ресурс акимата города Нур-Султан http://astana.gov.kz/;
6) Приложение Smart Astana (необходимо подписаться
на уведомления).
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