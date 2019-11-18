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Где узнать об отмене занятий в Нур-Султане

18 Ноября 2019 21:56
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Где узнать об отмене занятий в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учитывая нынешние погодные условия, Управление образования города Нур-Султан напоминает о том, где будет размещаться информация об отмене занятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bilim.astana.kz.

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Вся информация будет размещаться в официальных источниках акимата и Управления образования города Нур-Султан.

ВНИМАНИЕ: Родителям рекомендуется не использовать метеоданные, а также иную информацию, полученную посредством интернет-приложений и других непроверенных источников.

Источники информации по отмене занятий:

1) SMS-оповещение от службы Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан;

2) Городской центр iKOMEK109 (звонок на номер 109 или получение оповещений через чаты и мобильное приложение);

3) Официальный интернет-ресурс Управления образования города Нур-Султан http://bilim.astana.kz;

4) Страница Управления образования города Нур-Султан в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/bilimastana/;

5) Официальный интернет-ресурс акимата города Нур-Султан http://astana.gov.kz/;

6) Приложение Smart Astana (необходимо подписаться

на уведомления).

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Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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