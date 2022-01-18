Где тренируются казахстанские атлеты перед Олимпиадой в Пекине

НУР-СУЛТАН - АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены-участники Олимпийских игр в Пекине проходят специальный карантин перед отправкой в Китай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Специальные карантинные зоны организованы в двух городах – Нур-Султане и Алматы. На протяжение уже двух недель на базе столичного ледового дворца «Алау» тренируются команды по конькобежному спорту и шорт-треку. Для спортсменов созданы комфортные условия не только для проживания, но и для организации полноценного тренировочного процесса.

«Главными задачами для нас продолжают оставаться безопасность и охрана здоровья спортсменов и членов команд, особенно сейчас, когда мы столкнулись с новой волной вируса. Это сложная задача, требующая особой ответственности и высокого уровня координации. Организован карантин для спортсменов в двух городах, чтобы исключить контакты членов команды с внешним миром. Атлеты придерживаются одного маршрута между тренировочными зонами и гостиницей, которая расположена там же. Мы должны довезти всех наших атлетов до Олимпийской деревни в Пекин здоровыми и так же вернуть домой», - прокомментировал директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов.

Карантин организован по формату «пузыря»: представителям сборной нельзя покидать «Алау». Все перемещения связаны исключительно с тренировками и питанием внутри спортивного объекта. Персонал ледового дворца в количестве 14 человек так же проживают в «Алау» на время пребывания спортсменов, не покидая стен спортивного объекта.

Один из лидеров команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша отметил, что карантин никак не влияет на тренировочный процесс, скорее помогает сконцентрироваться на нем, так как созданы все условия для качественной подготовки.

«Мы проживаем и тренируемся в «Алау«. Кроме своей же команды мы ни с кем не пересекаемся. Условия для жизни и тренировок отличные. Питание хорошее. Карантин на тренировочный процесс никак не влияет, скорее помогает сфокусироваться. Нам никто тренироваться не мешает. Правда весь график состоит из маршрута гостиница-лед-гостиница. Ходим все в масках. На улицу выходить нельзя. Пытаемся себя занять кто интернетом, кто книгами. Будем находиться здесь до самого вылета. В целом, все хорошо. Радует, что условия отличные», - поделился спортсмен.

К алматинской карантинной зоне относятся команды по горным лыжам, фристайлу-могул, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Спортсмены завершили свои выступления на международных турнирах и присоединились к карантину, где будут находиться вплоть до вылета в Пекин.

Командам требуются горные тренировки и подготовка на трамплине, поэтому специально для их перемещения на тренировочные зоны будет организован «чистый» транспорт без промежуточных остановок. Важно отметить, что все водители транспортов и сотрудники, задействованные в карантинной зоне, также проживают в, так называемой, «чистой» зоне и регулярно сдают ПЦР-тесты. Все контакты с внешней средой исключены, но при этом тренировки пройдут в плановом режиме.

«Мы вернулись из Канады и США, где проходили лицензионные этапы Кубка мира. Я была за карантин всегда и, тем более, дома. Первое — это даёт возможность быть сконцентрированным, в режим Олимпийских игр, ещё раз всё обдумать и понять, чего не хватает. С другой стороны, это на сегодня основной инструмент исключения рисков заражения. Все стороны, которые обеспечивают нашу подготовку, полностью вовлечены в процесс. Были учтены все наши потребности: трасса на Шымбулаке, гостиница оборудована под нас, со спортивным залом. Нет лишних контактов - тренируйся, соблюдай режим. В общем, всё для нас и для достижения максимального результата. Отправиться в Пекин здоровыми очень важно, поэтому мы соблюдаем все предписания нахождения на карантине», - поделилась главный тренер команды по фристайлу-могул Елена Круглыхина.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Предварительно планируется участие более 4000 спортсменов из 95 стран мира. Программа соревнований предусматривает розыгрыш 109 комплектов медалей.