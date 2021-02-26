Где смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021. В прямом эфире жеребьевку покажет телеканал «QAZSPORT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РТРК «Қазақстан».

В 1/8 финала вышли 16 команд: «Шахтер» (Украина), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Милан» (Италия), «Арсенал» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Рома» (Италия), «Гранада» (Испания), «Аякс» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мольде» (Норвегия), «Славия» (Чехия), «Динамо» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция) и «Динамо Загреб» (Хорватия).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, ответные - 18 марта. Финал состоится 26 мая в Гданьске. Напомним, действующим победителем турнира является испанская «Севилья».

Начало жеребьевки - в 18:00 по времени Нур-Султана.