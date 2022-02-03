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Где смотреть выступление казахстанских фристайлистов на Олимпиаде в Пекине

3 Февраля 2022 09:29
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Где смотреть выступление казахстанских фристайлистов на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 февраля казахстанские спортсмены стартуют на Олимпиаде-2022 в Пекине — первыми выступят фристайлисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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В 16:00 по времени Нур-Султана начнется первая квалификация в могуле у женщин. В этой дисциплине выступит бронзовая призерка Олимпиады-2018 Юлия Галышева. Также женскую сборную Казахстана будут представлять Аяулым Амренова, Анастасия Городко и Олеся Граур. Прямая трансляция будет организована телеканалами «Qazaqstan» и «Qazsport».

Первая квалификация в могуле у мужчин начнется в 17:45. Казахстанскую команду представят бронзовый призер чемпионата мира-2021 Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд. Прямая трансляция — на телеканале «Qazaqstan».

Как команда Казахстана по фристайлу-могул проводила предолимпийские тренировки в Китае можно прочесть здесь.

Ранее пресс-служба Министерства культуры и спорта РК назвала виды спорта, где казахстанцы могут наиболее успешно выступить на Олимпиаде в Пекине.


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#Спорт   #Олимпиада   #Зимние виды спорта   #Олимпиада-2022  
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