Где смотреть второй бой Жалгаса Жумагулова в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 24 января, казахстанский боец Жалгас Жумагулов (13-4) проведет свой второй бой в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступит на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ), где встретится со шведом Амиром Альбази (13-1). Этот поединок запланирован в ранних прелимах, которые стартуют после 05:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте UFC.

Напомним , для Жалгаса Жумагулова это будет второй бой в UFC: первый он провел в июне прошлого года и проиграл единогласным решением судей бразильскому файтеру Раулиану Пайве (20-3). Что касается Амира Альбази, то в предыдущем поединке он победил сабмишном в первом раунде канадца Малкольма Гордона (12-5) — это был дебют шведа в UFC



