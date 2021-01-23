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    10:28, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Где смотреть второй бой Жалгаса Жумагулова в UFC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 24 января, казахстанский боец Жалгас Жумагулов (13-4) проведет свой второй бой в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступит на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ), где встретится со шведом Амиром Альбази (13-1). Этот поединок запланирован в ранних прелимах, которые стартуют после 05:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте UFC.

    Напомним , для Жалгаса Жумагулова это будет второй бой в UFC: первый он провел в июне прошлого года и проиграл единогласным решением судей бразильскому файтеру Раулиану Пайве (20-3). Что касается Амира Альбази, то в предыдущем поединке он победил сабмишном в первом раунде канадца Малкольма Гордона (12-5) — это был дебют шведа в UFC



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