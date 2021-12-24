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Где смотреть вечер бокса в Москве с боями титулованных казахстанцев

24 Декабря 2021 09:11
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Где смотреть вечер бокса в Москве с боями титулованных казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 24 декабря, в Москве в спорткомплексе «Крылья Советов» пройдет вечер бокса, на котором выступят три боксера из Казахстана: Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов и Данила Семенов, передает «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Прямая трансляция этого вечера бокса начнется в 23:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Хабар».

Бек Нурмаганбет (5-0, 3 КО) проведет бой с колумбийцем Хосе Мигелем Торресом (33-11, 27 КО). Этот поединок пройдет в суперсреднем весе и рассчитан на восемь раундов. Евгений Павлов (5-0, 4 КО) также проведет восьмираундовый бой — его соперником будет венесуэльский боксер Эдиксон Перес (24-7, 18 КО). Третьим участником вечера бокса в Москве из Казахстана станет Данила Семенов (4-0, 2 КО) — непобежденный супертяж сразится с аргентинцем Пабло Фариасом (32-5, 17 КО), их бой запланирован на шесть раундов.

Добавим, что Бек Нурмаганбет является чемпионом WBA International в суперсреднем весе, а Евгений Павлов владеет этим же титулом во втором легчайшем весе.



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